Cezayirli yorumcu Hafiz Daraji, Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda 16 turuna yükselmesini, Hollanda milli takımını penaltı atışlarında (3-2) mağlup etmesinin ardından değerlendirdi; Normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından, turnuvanın 32'li turu kapsamında Meksika'nın Monterrey stadyumunda oynanan maçta.

Hollanda milli takımı, 72. dakikada Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo'nun golüyle skoru açtı; ancak Fas milli takımı pes etmedi ve İssa Diop, ikinci yarının uzatma dakikalarının ilk dakikasında (90+1) beraberlik golünü attı. Maç böylece iki uzatma devresine uzadı, ardından penaltı atışlarına gidildi ve bu atışlarda Atlas Aslanları galip geldi.

Dragi, “X” platformundaki hesabından şöyle yazdı: “Fas milli takımının Dünya Kupası son 16’ya hak ettiği bir şekilde yükselmesi, aynı gün Almanya’ya karşı yaşanan şokun birkaç saat sonra gelen Hollanda şoku oldu.”

Ve ekledi: “Futbol bir kez daha, isimlere ya da milli takımların geçmişine bakmadığını, sahada mücadele eden ve hak edenleri ödüllendirdiğini kanıtladı... Fas milli takımı ve taraftarlarına, hak ettikleri şekilde son 16’ya kalmalarından dolayı tebrikler.”

Bu galibiyetle Fas milli takımı turnuvadaki yoluna devam ediyor ve 16 turunda Kanada milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor. Kanada, Güney Afrika milli takımını tek golle mağlup ederek bu tura yükselmeyi garantilemişti.