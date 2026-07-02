Fas'ın hayaleti başını gösteriyor... İspanya, Avusturya karşısında 16 yıllık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor

İspanya milli takımı, 16 yıldır süren kötü gidişatı kırmak için bugün Perşembe akşamı Los Angeles Stadyumu’nda 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avusturya ile karşılaşacak.

İspanya Milli Takımı, Suudi Arabistan’ı 4-0, Uruguay’ı 1-0 yenerek ve Uruguay ile golsüz berabere kalarak 7 puanla grubunu lider tamamladı.

Ancak İspanya milli takımını 2010 Dünya Kupası'nı kazandığından beri takip eden bir sorun var: Dünya Kupası'ndaki eleme maçlarında hiçbir galibiyet elde edemedi ve hiçbir gol atamadı.

2014 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı grup aşamasında turnuvaya veda etmişti; 2018’de ise “La Roja” grubunu geçse de, son 16 turunda Rusya’ya penaltı atışlarında yenilerek turnuvadan elenmişti.

2022 Dünya Kupası’nda ise İspanya Milli Takımı son 16 turuna yükseldi, ancak yine penaltı atışlarında Fas’a yenildi.

İspanya Milli Takımı bu laneti kırmayı ve Avusturya’yı geçerek son 16 turuna yükselmeyi, ardından da Portekiz ile Hırvatistan arasındaki maçın galibini beklemeyi hedefliyor.



