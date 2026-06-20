Fildişi Sahili Milli Takımı, bu Cumartesi akşamı ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nın 5. Grubu’nun ikinci turu kapsamında oynanan maçta, Almanya Milli Takımı’nın kalesine kendi damgasını vurdu.

Fildişi Sahili Milli Takımı, maçın 30. dakikasında takım kaptanı ve Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübünün yıldızı Frank Kessié'nin attığı golle Alman rakibini şaşırttı.

Kessie, Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir olaya imza attı; Almanya milli takımı, Dünya Kupası katılım tarihi boyunca dördüncü kez bir Afrika rakibi karşısında geriye düşen taraf oldu.

“Mr. Sheep” hesabının X platformunda paylaştığı tarihsel istatistiklere göre, Almanya bugünkü maçtan önce Dünya Kupası’nda 3 Afrika takımı karşısında geriye düşmüştü.

İlk kez 1970 Dünya Kupası'nda Fas bir gol öne geçmişti, ancak Almanlar skoru tersine çevirip maçı 2-1 kazanmıştı.

1982 Dünya Kupası'nda ise Almanya, grup aşamasında Cezayir'e 2-1 yenilerek en ünlü mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Bu maç, daha sonra “Gijón Skandalı” olarak bilinen olaylarla ilişkilendirildi. Bu skandal, Dünya Kupası’nda grup aşamasının son turunun düzenlenme şeklini değiştirdi; bir sonraki turda Avusturya ile Almanya arasında “Çöl Savaşçıları”nı elemek için yapılan şike girişimini önlemek amacıyla, o turnuvanın dürüstlüğünü zedeleyen itiraflar üzerine bu değişiklik yapıldı.

Üçüncü kez ise 2014 Dünya Kupası’nda yaşandı; Gana, Almanya karşısında öne geçse de maç 2-2 berabere sonuçlandı. Bu turnuvanın şampiyonluğunu daha sonra Almanlar kazandı.

Bugünkü maçta ise Kessie’nin golü, ilk yarıyı Fildişi Sahili’nin üstünlüğüyle sonuçlandırdı. Fildişi Sahili, ilk turda Ekvador’u mağlup ettikten sonra, grubun zirvesine çıkıp 32’li turlara yükselmeyi garantilemek için yeni bir galibiyet peşindeydi.

Ayrıca okuyun: