İspanya genç milli takımı, Katar'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala ağır bir darbe aldı.

Real Madrid oyuncusu Enzo Alves, Kraliyet Kulübü'nün U19 takımının Rayo Vallecano U19 takımıyla oynadığı maçta ciddi bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

"Marca" gazetesine göre, Enzo Alves Katar'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Real Madrid efsanesi Brezilyalı Marcelo'nun oğlu, Real Madrid ile oynadığı son maçtan bu yana kas sakatlığı yaşıyor. Bu durum onun kadro dışı kalmasına yol açtı ve yerine Atlético Madrid genç takım akademisi mezunlarından Guillermo Trujillano çağrıldı.

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İlk tetkikler yaklaşık iki haftalık bir iyileşme süreci olduğuna işaret etti ki bu süre, İspanya'nın ayın yirminci günü Çin ile oynayacağı açılış maçından sonrasına uzanıyor.

Teknik direktör David Cubillo, kadroda Enzo Alves ve Yeremay'ı tek forvetler olarak seçmişti, ancak ikincisi — ki kendisi de bir Real Madrid oyuncusu — sakatlık nedeniyle bir aydan fazla süre sahalardan uzak kaldıktan sonra dikkatli bir şekilde yönetiliyor.

Turnuvanın başlangıcına hazır olması bekleniyor; ancak Roberto Tomás gibi gerçek bir forvet olarak oynayabilecek başka hücum oyuncuları bulunsa bile, iki forveti belirsiz durumda tutmak grup aşamasında büyük bir riskti.

İspanya grup aşamasını Katar'da geçirecek. İlk maçında 20 Kasım'da Çin ile karşılaşacak, ikinci maçı ise 23 Kasım'da Fiji'ye karşı olacak. Grup aşamasındaki son rakibi ise Fas olacak.