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Abobakr El Mokadem
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Fas'ın grubu: Real Madrid efsanesinin oğlu, Katar'daki Dünya Gençler Kupası'ndan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Morocco U17 - İspanya U17
Morocco U17
İspanya U17
World Cup U17
E. Alves
Marcelo
İspanya
Fas
Brezilya

Real Madrid efsanesinin oğlu, gelecek ay Katar'da düzenlenecek Dünya Gençler Kupası'nda oynama hayalini tehdit eden ciddi bir sakatlık geçirdi.

"As" gazetesine göre, Real Madrid oyuncusu Enzo Alves ciddi bir sakatlık geçirdi ve sakatlık nedeniyle Kraliyet Kulübü'nün birinci genç takımının Rayo Vallecano birinci genç takımına karşı oynadığı maçtan ayrılmak zorunda kaldı; böylece gelecek ay Katar'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılımı belirsizleşti.

Real Madrid efsanesi Brezilyalı Marcelo'nun oğlu, ilk yarının ortasında yaşanan bir ikili mücadele sırasında bir ağrı hissetti ve maçı tamamlayamadı. İlk raporlar, psoas kasında yırtık olabileceğine işaret ediyor; ancak durumun henüz kesin olarak teşhis edilmediği belirtiliyor. Oyuncu, sakatlığın boyutunu kesin olarak belirlemek için bugün ile yarın arasında tıbbi muayenelerden geçecek.

İspanya Milli Takımı'ndan muhtemel yokluğu, Dünya Kupası hazırlıklarına başlamak için İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncularını Las Rozas'a çağıran teknik direktör David Gordo için büyük bir darbe olacak.

Gelecek maçlar
MOR

MOR

World Cup U17

26 Kas 2026

ESP

ESP

 İspanya, Katar'daki grup aşamasını oynayacak ve ilk maçında 20 Kasım'da Çin ile karşılaşacak. İkinci maçını 23 Kasım'da Fiji'ye karşı oynayacak, grup aşamasındaki son rakibi ise Fas olacak.

Önümüzdeki birkaç saat içinde Enzo Alves'in durumu, Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağını belirlemede belirleyici bir etken olacak; zira artık varlığı tehlikeye girmiş durumda.

 

 

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