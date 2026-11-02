2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği konusunda Real Madrid'in hesaplarını karıştırabilecek dikkat çekici bir gelişmeyle İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, Spotify Camp Nou stadının adaylığına güçlü bir destek verdi. Louzan, final maçının Barcelona'nın kalesinde oynanmasına açıkça destek açıkladı ve böylece son zamana kadar Katalan kulübünün stadının en öne çıkan taraf olmadığı bir İspanyol rekabetinin kapısını araladı.

Louzan'ın bu tutumu Dünya Kupası'nın Barcelona şehrine gelişini kutlama etkinliği sırasında, bugün pazartesi günü ortaya çıktı. Louzan, İspanya Futbol Federasyonu'nun milli takımın şampiyonluğunu kutlamak için düzenlediği "Dünyanın Kralları" sergisinin açılışına katıldı. Açılışta Barcelona Başkanı Joan Laporta, şehrin belediye başkanı Jaume Collboni ve bazı spor camiası isimleri de hazır bulundu.

Louzan, Camp Nou'ya ilk kez açıkça destek verdi

Sürpriz, Collboni'nin 21 Temmuz 2030'da oynanması planlanan final maçına Camp Nou'nun ev sahipliği yapmasını istediğini açıklamasının ardından geldi. Collboni, İspanya milli takımının kaptanının kupayı Katalan stadında taraftarlarının önünde kaldırmasını talep etti.

Barcelona Belediye Başkanı, bu isteğini Louzan ve Laporta'ya ilettiğini söyledi ve özellikle Avrupa'nın en iyisi olacağını belirttiği stadın geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, şehrin maça ev sahipliği yapmak için en iyi dosyayı sunduğunu vurguladı.

Ancak asıl dikkat çeken, İspanya Federasyonu Başkanı'nın yanıtı oldu. Louzan şunları söyledi: "Belediye başkanı bu kupanın 2030'da burada olması yönündeki dileğini zaten açıkladı. Bunun gerçekleşmesini diliyorum, zira bunu başarma imkânı var."

Böylece Louzan, final maçına Camp Nou'nun ev sahipliği yapmasına yönelik desteğini ilk kez açıkça açıklamış oldu.

Peki Real Madrid'in şansı ne durumda?

Bu tutum Real Madrid açısından ayrı bir önem taşıyor, zira son dönemde Santiago Bernabeu stadı İspanya'nın finale ev sahipliği adaylığıyla anılıyor ve Fas rekabetine karşı en öne çıkan İspanyol seçeneği olarak konuşuluyordu.

Louzan daha önce, İspanya'daki iki büyük staddan birinin seçilebileceğinden bahsetmiş, bununla Bernabeu ve Camp Nou'ya işaret etmişti. Ardından bugün yaptığı yeni açıklamalarla Katalan stadına açık ve net bir destek verdi.

Bununla birlikte, Louzan'ın bu tutumu Real Madrid'in stadının adaylıktan çekildiğinin ilan edilmesi ya da seçimin Barcelona lehine kesinleştiği anlamına gelmiyor; ancak Camp Nou'yu İspanya Federasyonu'nun hesaplarına güçlü bir şekilde sokuyor ve turnuvanın en önemli maçına ev sahipliği yapma çabasında Laporta'ya önemli bir destek sağlıyor.

Fas, final yarışında yer alıyor

Rekabet yalnızca Barcelona ile Real Madrid arasındaki çekişmeyle sınırlı değil; Fas da Casablanca'daki yeni İkinci Hasan Stadı aracılığıyla finale ev sahipliği için güçlü bir şekilde yarışıyor. Stadın 115 bin seyirci kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Camp Nou, Bernabeu ve İkinci Hasan Stadı arasında Uluslararası Futbol Federasyonu, final maçına hangi stadın ev sahipliği yapacağını henüz kesinleştirmedi. Dolayısıyla Louzan'ın açıklamaları, finalin oynanacağı yer konusunda kesin bir karar niteliği taşımasa da ev sahipliği yarışında önemli bir gelişme olarak kalıyor.