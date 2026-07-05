Fas’ın Fes takımı, 41 yıllık bekleyişi sona erdirdi ve lig şampiyonu oldu

Fas’ın Fes takımı, 41 yıllık bekleyişi sona erdirdi ve sezonun kapanış maçında bugün Pazar günü Olympique Dcheira’yı 2-0 mağlup ederek Fas Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Anas El Tahiri 51. dakikada skoru açtı, ardından Ayman El Şabani 72. dakikada ikinci golü attı ve “El Mas” takımı, 1985’teki son şampiyonluğundan bu yana şampiyonluk kupasını Bilim Başkenti’ne geri getirdi.

Bu başarıyla Fes ekibi, tarihindeki şampiyonluk sayısını 5’e çıkardı (1965, 1979, 1983, 1985, 2026) ve dört kattan fazla süren uzun bir şampiyonluk hasretine son vererek Fas futbolunun devleri arasındaki yerini geri aldı.

Diğer bir maçta ise Nahda Berkane takımı, ev sahibi El-Hassani El-Jadidi’yi 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek sezonu ikincilikle tamamladı.

Bu galibiyetle Nahda Berkan, puanını 57’ye yükselterek 59 puanlı şampiyon Maghreb Fez’in hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

Raja ise Olympique Safi'yi 2-0 mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı; golleri Abdullah Khafifi ve Ismail Khafi attı.

Kraliyet Ordusu ise Nahda Zemamra ile golsüz berabere kalarak dördüncü sırada yer aldı.