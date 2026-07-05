Fas’ın Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu: Onaylanan Son 16 Maçı, Elemeler Senaryoları, Maç Takvimi ve Daha Fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Faslı taraftarlar, Atlas Aslanları’nın 2022’deki tarihi yarı final başarısını tekrarlayabileceğini umuyordu. Mart 2026’da göreve gelen teknik direktör Mohamed Ouahbi yönetiminde takım, bu büyük beklentiyi boşa çıkarmadı.
Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları zorlu maç, İskoçya’yı 1-0 mağlup ettikleri ve Haiti’yi 4-2 yendikleri maçlar sayesinde C Grubu’ndan çıkan Fas, Hollanda ile oynadığı dramatik Son 32 turu karşılaşmasında, 91. dakikada Issa Diop’un attığı golle skoru eşitledikten sonra penaltılarda 3-2 galip gelerek bir üst tura yükseldi. Bu ivmeyi son 16 turuna da taşıyan Fas, Houston’da ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada’yı Azzedine Ounahi’nin iki golü ve Soufiane Rahimi’nin maçın sonlarında attığı golle 3-0’lık rahat bir skorla mağlup etti.
Atlas Aslanları daha da ileri gidip 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finaline ulaşabilir mi? Sırada Fransa ile oynanacak nefes kesici bir çeyrek final maçı var. Mohamed Ouahbi'nin oyuncularını bundan sonra bekleyen yolun nasıl olacağına bir göz atalım.
Fas'ın 2026 Dünya Kupası Sonuçları ve Gelecek Maçları
Tarih
Maç (Yerel Başlama Saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
13 Haziran Cumartesi
Brezilya - Fas
New York New Jersey Stadyumu
1-1
19 Haziran Cuma
İskoçya - Fas
Boston Stadyumu
Fas 1-0 kazandı
24 Haziran Çarşamba
Fas - Haiti
Atlanta Stadyumu
Fas 4-2 kazandı
29 Haziran Pazartesi
Hollanda - Fas
Monterrey Stadyumu
1-1 (Fazla atışlarda Fas 3-2 kazandı)
4 Temmuz Cumartesi
Fas - Kanada
Houston Stadyumu (Houston)
3-0
11/12 Temmuz
Fransa - Fas
Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu)
Fas'ın 2026 Dünya Kupası Finali'ne Giden Yolu
Grup aşamasını başarıyla geçip 32'li turda Hollanda'yı eleyen Fas'ın eleme turlarındaki yolu artık belli oldu. Bu Cumartesi Houston'da ortak ev sahibi Kanada'yı geçmeyi başaran Fas'ı, ilerleyen aşamalarda potansiyel bir devler çatışması bekliyor.
Çeyrek finale yükselme umuduyla yoluna devam eden Atlas Aslanları, MetLife Stadyumu’nda nihai zafere ulaşma yolunda Brezilya gibi turnuvanın favorileriyle yeniden karşılaşabilir ya da Avrupa ve Güney Amerika’nın devleriyle mücadele edebilir.
Tarih (Yerel Saat)
Tur
Mekan
Olası Maç
Biletler
11/12 Temmuz
Çeyrek Finaller
Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu)
Fransa'ya karşı
15/16 Temmuz
Yarı Finaller
Belirlenecek
Karşı TBD
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
vs TBD
C Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
G
GY
Fark
Puan
Durum
1.
Brezilya
3
2
1
0
7
1
+6
7
Nitelikli
2.
Fas
3
2
1
0
6
3
+3
7
Nitelikli
3.
İskoçya
3
1
0
2
1
4
-3
3
Elendi
4.
Haiti
3
0
0
3
2
8
-6
0
Eleme
Fas Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır
Kuzey Amerika'da Atlas Aslanları'nı canlı izlemek isteyen taraftarlar için bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Gerçek zamanlı işlemler aktif olduğundan, bu aşama FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören eleme maçları için oldukça aktiftir, ancak fiyatlar talebe göre dalgalanabilir. Satın almadan önce her zaman şartlar ve koşulları kontrol edin.
Fas Dünya Kupası Biletleri: Fiyatları Ne Kadar?
Kategori
32'li Tur - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
1. Kategori
600 $ - 1.200 $
1.500 $ - 6.730
Kategori 2
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030 $
2026 Fas Dünya Kupası kadrosunda kimler yer alıyor?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Al Hilal
RS Berkane
MAS Fez
Defans
Achraf Hakimi (K)
Noussair Mazraoui
Issa Diop
Chadi Riad
Marwane Saâdane
Zakaria El Ouahdi
Anass Salah-Eddine
Redouane Halhal
Youssef Belammari
Paris Saint-Germain
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Al Fateh
K.R.C. Genk
AS Roma
KV Mechelen
Al Ahly
Orta saha oyuncuları
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Ayyoub Bouaddi
Ismael Saibari
Samir El Mourabet
Gessime Yassine
Real Betis
Girona
Leicester City
AS Roma
LOSC Lille
PSV
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Forvetler
Brahim Díaz
Soufiane Rahimi
Ayoub El Kaabi
Amine Sbaï
Chemsdine Talbi
Ayoube Amaimouni
Real Madrid
Al Ain
Olympiacos
Angers
Sunderland
Eintracht Frankfurt