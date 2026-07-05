Fas’ın Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu: Onaylanan Son 16 Maçı, Elemeler Senaryoları, Maç Takvimi ve Daha Fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Faslı taraftarlar, Atlas Aslanları’nın 2022’deki tarihi yarı final başarısını tekrarlayabileceğini umuyordu. Mart 2026’da göreve gelen teknik direktör Mohamed Ouahbi yönetiminde takım, bu büyük beklentiyi boşa çıkarmadı.

Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları zorlu maç, İskoçya’yı 1-0 mağlup ettikleri ve Haiti’yi 4-2 yendikleri maçlar sayesinde C Grubu’ndan çıkan Fas, Hollanda ile oynadığı dramatik Son 32 turu karşılaşmasında, 91. dakikada Issa Diop’un attığı golle skoru eşitledikten sonra penaltılarda 3-2 galip gelerek bir üst tura yükseldi. Bu ivmeyi son 16 turuna da taşıyan Fas, Houston’da ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada’yı Azzedine Ounahi’nin iki golü ve Soufiane Rahimi’nin maçın sonlarında attığı golle 3-0’lık rahat bir skorla mağlup etti.

Atlas Aslanları daha da ileri gidip 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finaline ulaşabilir mi? Sırada Fransa ile oynanacak nefes kesici bir çeyrek final maçı var. Mohamed Ouahbi'nin oyuncularını bundan sonra bekleyen yolun nasıl olacağına bir göz atalım.

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Sonuçları ve Gelecek Maçları

Tarih Maç (Yerel Başlama Saati) Mekan Son Skor / Biletler 13 Haziran Cumartesi Brezilya - Fas New York New Jersey Stadyumu 1-1 19 Haziran Cuma İskoçya - Fas Boston Stadyumu Fas 1-0 kazandı 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti Atlanta Stadyumu Fas 4-2 kazandı 29 Haziran Pazartesi Hollanda - Fas Monterrey Stadyumu 1-1 (Fazla atışlarda Fas 3-2 kazandı) 4 Temmuz Cumartesi Fas - Kanada Houston Stadyumu (Houston) 3-0 11/12 Temmuz Fransa - Fas Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu) Biletler

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Finali'ne Giden Yolu

Grup aşamasını başarıyla geçip 32'li turda Hollanda'yı eleyen Fas'ın eleme turlarındaki yolu artık belli oldu. Bu Cumartesi Houston'da ortak ev sahibi Kanada'yı geçmeyi başaran Fas'ı, ilerleyen aşamalarda potansiyel bir devler çatışması bekliyor.

Çeyrek finale yükselme umuduyla yoluna devam eden Atlas Aslanları, MetLife Stadyumu’nda nihai zafere ulaşma yolunda Brezilya gibi turnuvanın favorileriyle yeniden karşılaşabilir ya da Avrupa ve Güney Amerika’nın devleriyle mücadele edebilir.

Tarih (Yerel Saat) Tur Mekan Olası Maç Biletler 11/12 Temmuz Çeyrek Finaller Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu) Fransa'ya karşı Biletler 15/16 Temmuz Yarı Finaller Belirlenecek Karşı TBD Bilet 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) vs TBD Biletler

C Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. Brezilya 3 2 1 0 7 1 +6 7 Nitelikli 2. Fas 3 2 1 0 6 3 +3 7 Nitelikli 3. İskoçya 3 1 0 2 1 4 -3 3 Elendi 4. Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Eleme

Fas Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır

Kuzey Amerika'da Atlas Aslanları'nı canlı izlemek isteyen taraftarlar için bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Gerçek zamanlı işlemler aktif olduğundan, bu aşama FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören eleme maçları için oldukça aktiftir, ancak fiyatlar talebe göre dalgalanabilir. Satın almadan önce her zaman şartlar ve koşulları kontrol edin.

Fas Dünya Kupası Biletleri: Fiyatları Ne Kadar?

Kategori 32'li Tur - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final 1. Kategori 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Fas Dünya Kupası kadrosunda kimler yer alıyor?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro: