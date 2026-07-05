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Morocco's Route to finalGetty
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Fas’ın Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu: Onaylanan Son 16 Maçı, Elemeler Senaryoları, Maç Takvimi ve Daha Fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Fas
B. Diaz
A. Hakimi

Fas’ın Dünya Kupası eleme maçlarında nasıl bir performans sergileyeceğini, hangi sahada oynayacağını ve kiminle karşılaşacağını görme fırsatını kaçırmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Faslı taraftarlar, Atlas Aslanları’nın 2022’deki tarihi yarı final başarısını tekrarlayabileceğini umuyordu. Mart 2026’da göreve gelen teknik direktör Mohamed Ouahbi yönetiminde takım, bu büyük beklentiyi boşa çıkarmadı.

Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları zorlu maç, İskoçya’yı 1-0 mağlup ettikleri ve Haiti’yi 4-2 yendikleri maçlar sayesinde C Grubu’ndan çıkan Fas, Hollanda ile oynadığı dramatik Son 32 turu karşılaşmasında, 91. dakikada Issa Diop’un attığı golle skoru eşitledikten sonra penaltılarda 3-2 galip gelerek bir üst tura yükseldi. Bu ivmeyi son 16 turuna da taşıyan Fas, Houston’da ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada’yı Azzedine Ounahi’nin iki golü ve Soufiane Rahimi’nin maçın sonlarında attığı golle 3-0’lık rahat bir skorla mağlup etti.

Atlas Aslanları daha da ileri gidip 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finaline ulaşabilir mi? Sırada Fransa ile oynanacak nefes kesici bir çeyrek final maçı var. Mohamed Ouahbi'nin oyuncularını bundan sonra bekleyen yolun nasıl olacağına bir göz atalım.

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Sonuçları ve Gelecek Maçları

Tarih

Maç (Yerel Başlama Saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

13 Haziran Cumartesi

Brezilya - Fas

New York New Jersey Stadyumu

1-1

19 Haziran Cuma

İskoçya - Fas

Boston Stadyumu

Fas 1-0 kazandı

24 Haziran Çarşamba

Fas - Haiti

Atlanta Stadyumu

Fas 4-2 kazandı

29 Haziran Pazartesi

Hollanda - Fas

Monterrey Stadyumu

1-1 (Fazla atışlarda Fas 3-2 kazandı)

4 Temmuz Cumartesi

Fas - Kanada

Houston Stadyumu (Houston)

3-0

11/12 Temmuz

Fransa - Fas

Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu)

Biletler

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Finali'ne Giden Yolu

Grup aşamasını başarıyla geçip 32'li turda Hollanda'yı eleyen Fas'ın eleme turlarındaki yolu artık belli oldu. Bu Cumartesi Houston'da ortak ev sahibi Kanada'yı geçmeyi başaran Fas'ı, ilerleyen aşamalarda potansiyel bir devler çatışması bekliyor.

Çeyrek finale yükselme umuduyla yoluna devam eden Atlas Aslanları, MetLife Stadyumu’nda nihai zafere ulaşma yolunda Brezilya gibi turnuvanın favorileriyle yeniden karşılaşabilir ya da Avrupa ve Güney Amerika’nın devleriyle mücadele edebilir.

Tarih (Yerel Saat)

Tur

Mekan

Olası Maç

Biletler

11/12 Temmuz

Çeyrek Finaller

Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu)

Fransa'ya karşı

Biletler

15/16 Temmuz

Yarı Finaller

Belirlenecek

Karşı TBD

Bilet

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

vs TBD

Biletler

C Grubu - Son Puan Durumu

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

G

GY

Fark

Puan

Durum

1.

Brezilya

3

2

1

0

7

1

+6

7

Nitelikli

2.

Fas

3

2

1

0

6

3

+3

7

Nitelikli

3.

İskoçya

3

1

0

2

1

4

-3

3

Elendi

4.

Haiti

3

0

0

3

2

8

-6

0

Eleme

Fas Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır

Kuzey Amerika'da Atlas Aslanları'nı canlı izlemek isteyen taraftarlar için bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Gerçek zamanlı işlemler aktif olduğundan, bu aşama FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören eleme maçları için oldukça aktiftir, ancak fiyatlar talebe göre dalgalanabilir. Satın almadan önce her zaman şartlar ve koşulları kontrol edin.

Fas Dünya Kupası Biletleri: Fiyatları Ne Kadar?

Kategori

32'li Tur - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

1. Kategori

600 $ - 1.200 $

1.500 $ - 6.730

Kategori 2

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

2026 Fas Dünya Kupası kadrosunda kimler yer alıyor?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Yassine Bounou


Munir El Kajoui


Ahmed Reda Tagnaouti

Al Hilal


RS Berkane


MAS Fez

Defans

Achraf Hakimi (K)


Noussair Mazraoui


Issa Diop


Chadi Riad


Marwane Saâdane


Zakaria El Ouahdi


Anass Salah-Eddine


Redouane Halhal


Youssef Belammari

Paris Saint-Germain


Manchester United


Fulham


Crystal Palace


Al Fateh


K.R.C. Genk


AS Roma


KV Mechelen


Al Ahly

Orta saha oyuncuları

Sofyan Amrabat


Azzedine Ounahi


Bilal El Khannouss


Neil El Aynaoui


Ayyoub Bouaddi


Ismael Saibari


Samir El Mourabet


Gessime Yassine

Real Betis


Girona


Leicester City


AS Roma


LOSC Lille


PSV


RC Strasbourg


RC Strasbourg

Forvetler

Brahim Díaz


Soufiane Rahimi


Ayoub El Kaabi


Amine Sbaï


Chemsdine Talbi


Ayoube Amaimouni

Real Madrid


Al Ain


Olympiacos


Angers


Sunderland


Eintracht Frankfurt

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