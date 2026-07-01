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Morocco's Route to finalGetty
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Fas’ın Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu: Onaltılı Tur Maçı Kesinleşti, Elemeler Senaryoları, Maç Takvimi ve Daha Fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Fas
B. Diaz
A. Hakimi

Fas’ın Dünya Kupası eleme maçlarında nasıl bir performans sergileyeceğini, hangi sahada oynayacağını ve kiminle karşılaşacağını öğrenme fırsatını kaçırmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, Faslı taraftarlar Atlas Aslanları’nın 2022’deki yarı finale kadar uzanan büyülü ve tarihi serüvenini tekrarlayabileceği, hatta daha da ileriye götürebileceği konusunda büyük umutlar besliyordu. Turnuvadan sadece birkaç ay önce takımın başına geçen yeni teknik direktör Mohamed Ouahbi yönetiminde, takım bu büyük beklentiyi boşa çıkarmadı.

Atlas Aslanları, turnuvaya beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları zorlu bir maçla başladı; ardından İskoçya’yı 1-0 mağlup etti ve grubu Haiti’yi 4-2’lik ezici bir galibiyetle tamamladı. C Grubu’nu gol farkıyla Brezilya’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Fas, Hollanda ile 32’li turda zorlu bir karşılaşmaya çıkmaya hak kazandı. Tam bir dramla dolu bir gecede Fas, Issa Diop’un 91. dakikada attığı golle 1-1’lik beraberliği yakaladı ve ardından nefes kesen penaltı atışlarını 3-2 kazanarak turu geçti.

Fas, 2022'de son dörde kalarak tüm dünyanın kalbini kazandı, peki 19 Temmuz'da tarih yazıp Dünya Kupası finaline ulaşabilecek mi? Mohamed Ouahbi'nin oyuncularını bundan sonra bekleyen yolun nasıl olacağına bir göz atalım.

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Sonuçları ve Gelecek Maçları

Tarih

Maç (Yerel Başlama Saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

13 Haziran Cumartesi

Brezilya - Fas

New York New Jersey Stadyumu

1-1

19 Haziran Cuma

İskoçya - Fas

Boston Stadyumu

Fas 1-0 kazandı

24 Haziran Çarşamba

Fas - Haiti

Atlanta Stadyumu

Fas 4-2 kazandı

29 Haziran Pazartesi

Hollanda - Fas

Monterrey Stadyumu

1-1 (Fazla atışlarda Fas 3-2 kazandı)

4 Temmuz Cumartesi

Fas - Kanada

Houston Stadyumu (Houston)

Biletler

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Finali'ne Giden Yolu

Grup aşamasını başarıyla geçip 32'li turda Hollanda'yı eleyen Fas'ın eleme turlarındaki yolu artık belli oldu. Bu Cumartesi Houston'da ortak ev sahibi Kanada'yı geçmeyi başarırlarsa, ileride potansiyel bir devler arası müthiş maç onları bekliyor.

Çeyrek finale yükselme umuduyla yoluna devam eden Atlas Aslanları, MetLife Stadyumu’nda nihai zafere ulaşma yolunda Brezilya gibi turnuvanın favorileriyle yeniden karşılaşabilir ya da Avrupa ve Güney Amerika’nın devleriyle mücadele edebilir.

Tarih (Yerel Saat)

Tur

Mekan

Olası Maç

Biletler

4 Temmuz

Son 16 Turu

Houston Stadyumu (Houston)

Kanada'ya karşı

Biletler

11/12 Temmuz

Çeyrek Finaller

Belirlenecek

16'lı Turun Galibi ile

Biletler

15/16 Temmuz

Yarı Finaller

Belirlenecek

Karşı TBD

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

vs TBD

Biletler

C Grubu - Son Puan Durumu

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

GF

G

Fark

Puan

Durum

1.

Brezilya

3

2

1

0

7

1

+6

7

Nitelikli

2.

Fas

3

2

1

0

6

3

+3

7

Nitelikli

3.

İskoçya

3

1

0

2

1

4

-3

3

Elendi

4.

Haiti

3

0

0

3

2

8

-6

0

Eleme

Fas Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır

Kuzey Amerika'da Atlas Aslanları'nı canlı izlemek isteyen taraftarlar için bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Gerçek zamanlı işlemler aktif olduğundan, bu aşama FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören eleme maçları için oldukça aktiftir, ancak fiyatlar talebe göre dalgalanmaktadır. Satın almadan önce her zaman şartlar ve koşulları kontrol edin.

Fas Dünya Kupası Biletleri: Fiyatları Ne Kadar?

Kategori

Son 32 - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

1. Kategori

600 $ - 1.200 $

1.500 $ - 6.730 $

Kategori 2

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası Fas Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Yassine Bounou


Munir El Kajoui


Ahmed Reda Tagnaouti

Al Hilal


RS Berkane


MAS Fez

Defans

Achraf Hakimi (K)


Noussair Mazraoui


Issa Diop


Chadi Riad


Marwane Saâdane


Zakaria El Ouahdi


Anass Salah-Eddine


Redouane Halhal


Youssef Belammari

Paris Saint-Germain


Manchester United


Fulham


Crystal Palace


Al Fateh


K.R.C. Genk


AS Roma


KV Mechelen


Al Ahly

Orta saha oyuncuları

Sofyan Amrabat


Azzedine Ounahi


Bilal El Khannouss


Neil El Aynaoui


Ayyoub Bouaddi


Ismael Saibari


Samir El Mourabet


Gessime Yassine

Real Betis


Girona


Leicester City


AS Roma


LOSC Lille


PSV


RC Strasbourg


RC Strasbourg

Forvetler

Brahim Díaz


Soufiane Rahimi


Ayoub El Kaabi


Amine Sbaï


Chemsdine Talbi


Ayoube Amaimouni

Real Madrid


Al Ain


Olympiacos


Angers


Sunderland


Eintracht Frankfurt