Fas’ın Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu: Onaltılı Tur Maçı Kesinleşti, Elemeler Senaryoları, Maç Takvimi ve Daha Fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, Faslı taraftarlar Atlas Aslanları’nın 2022’deki yarı finale kadar uzanan büyülü ve tarihi serüvenini tekrarlayabileceği, hatta daha da ileriye götürebileceği konusunda büyük umutlar besliyordu. Turnuvadan sadece birkaç ay önce takımın başına geçen yeni teknik direktör Mohamed Ouahbi yönetiminde, takım bu büyük beklentiyi boşa çıkarmadı.
Atlas Aslanları, turnuvaya beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları zorlu bir maçla başladı; ardından İskoçya’yı 1-0 mağlup etti ve grubu Haiti’yi 4-2’lik ezici bir galibiyetle tamamladı. C Grubu’nu gol farkıyla Brezilya’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Fas, Hollanda ile 32’li turda zorlu bir karşılaşmaya çıkmaya hak kazandı. Tam bir dramla dolu bir gecede Fas, Issa Diop’un 91. dakikada attığı golle 1-1’lik beraberliği yakaladı ve ardından nefes kesen penaltı atışlarını 3-2 kazanarak turu geçti.
Fas, 2022'de son dörde kalarak tüm dünyanın kalbini kazandı, peki 19 Temmuz'da tarih yazıp Dünya Kupası finaline ulaşabilecek mi? Mohamed Ouahbi'nin oyuncularını bundan sonra bekleyen yolun nasıl olacağına bir göz atalım.
Fas'ın 2026 Dünya Kupası Sonuçları ve Gelecek Maçları
Tarih
Maç (Yerel Başlama Saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
13 Haziran Cumartesi
Brezilya - Fas
New York New Jersey Stadyumu
1-1
19 Haziran Cuma
İskoçya - Fas
Boston Stadyumu
Fas 1-0 kazandı
24 Haziran Çarşamba
Fas - Haiti
Atlanta Stadyumu
Fas 4-2 kazandı
29 Haziran Pazartesi
Hollanda - Fas
Monterrey Stadyumu
1-1 (Fazla atışlarda Fas 3-2 kazandı)
4 Temmuz Cumartesi
Fas - Kanada
Houston Stadyumu (Houston)
Fas'ın 2026 Dünya Kupası Finali'ne Giden Yolu
Grup aşamasını başarıyla geçip 32'li turda Hollanda'yı eleyen Fas'ın eleme turlarındaki yolu artık belli oldu. Bu Cumartesi Houston'da ortak ev sahibi Kanada'yı geçmeyi başarırlarsa, ileride potansiyel bir devler arası müthiş maç onları bekliyor.
Çeyrek finale yükselme umuduyla yoluna devam eden Atlas Aslanları, MetLife Stadyumu’nda nihai zafere ulaşma yolunda Brezilya gibi turnuvanın favorileriyle yeniden karşılaşabilir ya da Avrupa ve Güney Amerika’nın devleriyle mücadele edebilir.
Tarih (Yerel Saat)
Tur
Mekan
Olası Maç
Biletler
4 Temmuz
Son 16 Turu
Houston Stadyumu (Houston)
Kanada'ya karşı
11/12 Temmuz
Çeyrek Finaller
Belirlenecek
16'lı Turun Galibi ile
15/16 Temmuz
Yarı Finaller
Belirlenecek
Karşı TBD
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
vs TBD
C Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
GF
G
Fark
Puan
Durum
1.
Brezilya
3
2
1
0
7
1
+6
7
Nitelikli
2.
Fas
3
2
1
0
6
3
+3
7
Nitelikli
3.
İskoçya
3
1
0
2
1
4
-3
3
Elendi
4.
Haiti
3
0
0
3
2
8
-6
0
Eleme
Fas Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır
Kuzey Amerika'da Atlas Aslanları'nı canlı izlemek isteyen taraftarlar için bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Gerçek zamanlı işlemler aktif olduğundan, bu aşama FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören eleme maçları için oldukça aktiftir, ancak fiyatlar talebe göre dalgalanmaktadır. Satın almadan önce her zaman şartlar ve koşulları kontrol edin.
Fas Dünya Kupası Biletleri: Fiyatları Ne Kadar?
Kategori
Son 32 - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
1. Kategori
600 $ - 1.200 $
1.500 $ - 6.730 $
Kategori 2
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030 $
2026 Dünya Kupası Fas Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Al Hilal
RS Berkane
MAS Fez
Defans
Achraf Hakimi (K)
Noussair Mazraoui
Issa Diop
Chadi Riad
Marwane Saâdane
Zakaria El Ouahdi
Anass Salah-Eddine
Redouane Halhal
Youssef Belammari
Paris Saint-Germain
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Al Fateh
K.R.C. Genk
AS Roma
KV Mechelen
Al Ahly
Orta saha oyuncuları
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Ayyoub Bouaddi
Ismael Saibari
Samir El Mourabet
Gessime Yassine
Real Betis
Girona
Leicester City
AS Roma
LOSC Lille
PSV
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Forvetler
Brahim Díaz
Soufiane Rahimi
Ayoub El Kaabi
Amine Sbaï
Chemsdine Talbi
Ayoube Amaimouni
Real Madrid
Al Ain
Olympiacos
Angers
Sunderland
Eintracht Frankfurt