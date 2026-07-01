Fas’ın Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu: Onaltılı Tur Maçı Kesinleşti, Elemeler Senaryoları, Maç Takvimi ve Daha Fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, Faslı taraftarlar Atlas Aslanları’nın 2022’deki yarı finale kadar uzanan büyülü ve tarihi serüvenini tekrarlayabileceği, hatta daha da ileriye götürebileceği konusunda büyük umutlar besliyordu. Turnuvadan sadece birkaç ay önce takımın başına geçen yeni teknik direktör Mohamed Ouahbi yönetiminde, takım bu büyük beklentiyi boşa çıkarmadı.

Atlas Aslanları, turnuvaya beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları zorlu bir maçla başladı; ardından İskoçya’yı 1-0 mağlup etti ve grubu Haiti’yi 4-2’lik ezici bir galibiyetle tamamladı. C Grubu’nu gol farkıyla Brezilya’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Fas, Hollanda ile 32’li turda zorlu bir karşılaşmaya çıkmaya hak kazandı. Tam bir dramla dolu bir gecede Fas, Issa Diop’un 91. dakikada attığı golle 1-1’lik beraberliği yakaladı ve ardından nefes kesen penaltı atışlarını 3-2 kazanarak turu geçti.

Fas, 2022'de son dörde kalarak tüm dünyanın kalbini kazandı, peki 19 Temmuz'da tarih yazıp Dünya Kupası finaline ulaşabilecek mi? Mohamed Ouahbi'nin oyuncularını bundan sonra bekleyen yolun nasıl olacağına bir göz atalım.

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Sonuçları ve Gelecek Maçları

Tarih Maç (Yerel Başlama Saati) Mekan Son Skor / Biletler 13 Haziran Cumartesi Brezilya - Fas New York New Jersey Stadyumu 1-1 19 Haziran Cuma İskoçya - Fas Boston Stadyumu Fas 1-0 kazandı 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti Atlanta Stadyumu Fas 4-2 kazandı 29 Haziran Pazartesi Hollanda - Fas Monterrey Stadyumu 1-1 (Fazla atışlarda Fas 3-2 kazandı) 4 Temmuz Cumartesi Fas - Kanada Houston Stadyumu (Houston) Biletler

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Finali'ne Giden Yolu

Grup aşamasını başarıyla geçip 32'li turda Hollanda'yı eleyen Fas'ın eleme turlarındaki yolu artık belli oldu. Bu Cumartesi Houston'da ortak ev sahibi Kanada'yı geçmeyi başarırlarsa, ileride potansiyel bir devler arası müthiş maç onları bekliyor.

Çeyrek finale yükselme umuduyla yoluna devam eden Atlas Aslanları, MetLife Stadyumu’nda nihai zafere ulaşma yolunda Brezilya gibi turnuvanın favorileriyle yeniden karşılaşabilir ya da Avrupa ve Güney Amerika’nın devleriyle mücadele edebilir.

Tarih (Yerel Saat) Tur Mekan Olası Maç Biletler 4 Temmuz Son 16 Turu Houston Stadyumu (Houston) Kanada'ya karşı Biletler 11/12 Temmuz Çeyrek Finaller Belirlenecek 16'lı Turun Galibi ile Biletler 15/16 Temmuz Yarı Finaller Belirlenecek Karşı TBD Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) vs TBD Biletler

C Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M GF G Fark Puan Durum 1. Brezilya 3 2 1 0 7 1 +6 7 Nitelikli 2. Fas 3 2 1 0 6 3 +3 7 Nitelikli 3. İskoçya 3 1 0 2 1 4 -3 3 Elendi 4. Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Eleme

Fas Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır

Kuzey Amerika'da Atlas Aslanları'nı canlı izlemek isteyen taraftarlar için bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Gerçek zamanlı işlemler aktif olduğundan, bu aşama FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören eleme maçları için oldukça aktiftir, ancak fiyatlar talebe göre dalgalanmaktadır. Satın almadan önce her zaman şartlar ve koşulları kontrol edin.

Fas Dünya Kupası Biletleri: Fiyatları Ne Kadar?

Kategori Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final 1. Kategori 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası Fas Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro: