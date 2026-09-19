Alman Futbol Federasyonu, çifte vatandaşlığa sahip yeni bir yeteneği daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya görünüyor. Hırvatistan Federasyonu, Schalke orta saha oyuncusu Luka Vuskovic'in Bayern Münih karşısında A takımdaki ilk maçına çıkmasının ardından oyuncuyla anlaşmak için güçlü bir yarışa girdi.

Alman "Bild" gazetesinin bilgilerine göre, Hırvatistan Futbol Federasyonu, oyuncunun Hırvatistan ile Almanya arasında seçim yapma hakkı tanıyan kökeninden yararlanarak 19 yaşındaki Vuskovic'i Hırvatistan Millî Takımı'nı temsil etmeye ikna etmek için hamlelerini yoğunlaştırıyor.

Vuskovic daha önce hiçbir alt yaş kategorisi millî takımını temsil etmedi, ayrıca Almanya A Millî Takımı ile de hiçbir maça çıkmadı. Bu durum, "SPOX" ağının aktardığına göre, onun gelecekte hangi millî takımı temsil edeceğini seçmekte şu anda serbest olmasını sağlıyor.

Raporlar, Alman Futbol Federasyonu'nun oyuncuyla temaslarına fiilen başlayıp başlamadığını açıklamadı; ancak parlak performansı ve gelişen seviyesi, özellikle ligin ikinci haftasında Bayern Münih karşısında Schalke ile ilk kez sahaya çıkma fırsatını elde etmesinin ardından, yetkilileri hızlı hareket etmeye itebilir.

Schalke bununla da yetinmedi; geçen perşembe, raporlara göre yaz transfer döneminde Alman İkinci Ligi kulüplerinden birçok teklif alan defansif orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını açıkladı.

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Vuskovic meselesi, Alman Federasyonu'nun son yıllarda çifte vatandaşlığa sahip birçok yeteneği kaybettiği bir dönemde gündeme geliyor. En dikkat çekici örneklerden biri, Fas'ı temsil etmeyi seçen ve Jürgen Klopp'un kadrosuna katılmaya aday hâline gelen Schalke'deki takım arkadaşı Sofian El Fouzi. Ayrıca Can Uzun ve Kenan Yıldız gibi oyuncular da daha önce Alman genç millî takımlarında yer aldıktan sonra Türkiye Millî Takımı'nı temsil etmeyi seçmişti.

Paris Brunner'ın geleceği ise, cuma günü ilk kez Almanya 21 Yaş Altı Millî Takımı'na çağrılmasına rağmen hâlâ açık. Genç forvet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Millî Takımı'nın ilgisini çekiyor; teknik direktör Sebastien Desabre, oyuncunun aileleriyle temas kurulduğunu doğruladı ve oyuncuya herhangi bir baskı yapılmayacağını vurguladı.

Buna karşılık, Almanya'nın Nnamdi Collins ve Loui Ben Farhat'ın geleceğini garantiye almayı başardığı görülüyor. Almanya 21 Yaş Altı Millî Takımı teknik direktörü Antonio di Salvo, ikisinin de Alman Millî Takımı ile yollarına devam etmeyi kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti doğruladı.

Collins, Amerika Millî Takımı'nın ilgisini çekmişti; Loui Ben Farhat ise Tunus ile iki maça çıkmış olsa da, bu iki maçı resmî müsabakalarda olmadığı için temsil ettiği millî takımı hâlâ değiştirebilir.

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