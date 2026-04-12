Driss El Jabli tüm dünyayı salladı. Faslı Maghreb Fez takımının oyuncusu, Wydad AC ile oynanan lig maçında muhteşem bir Rabona golü attı.

80. dakikada, eski Fransız milli takım oyuncusu Wissam Ben Yedder'in Wydad'a oyuna girmesinden bir dakika sonra, El Jabli maçın tek ve dolayısıyla galibiyet golünü attı.

28 yaşındaki stoper (!) El Jabli, topu aldığında ceza sahasının yaklaşık bir metre dışında bulunuyordu. El Jabli topu kontrol etti ve bir Rabona vuruşuyla topu üst köşeye gönderdi.

El Jabli, az önce yaptıklarına inanamadı ve sonunda saha kenarındaki bariyeri atlayarak çılgına dönmüş takım arkadaşlarıyla kucaklaşarak gol sevinçlerini kutladı.

Bu gol, yılın en güzel golüne verilen Puskás Ödülü'nü kazanacak kadar güzel olabilir.

Bu arada, eski Eredivisie yıldızı Nordin Amrabat da sahada bu muhteşem golü izledi. 39 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025 yazından beri Wydad ile sözleşmeli.