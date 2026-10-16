Faslı Mourad Batna, Suudi Roshn Ligi'nde bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. El-Hazm'ın ağlarını havalandıran muhteşem bir serbest vuruş kullanan Batna, El-Feth'i dokuzuncu hafta mücadelesinde 3-2'lik heyecanlı bir zafere taşıdı. Faslı yıldız, böylece Suudi sahalarında belirgin bir iz bırakan en önemli yabancı futbolcular arasında adını yeniden güçlü biçimde gündeme getirdi ve ilerleyen yaşına rağmen sürdürdüğü istikrar sayesinde spor medyasının konuşulan ismi oldu.

Batna'nın vuruşu, zorlu bir maçta yalnızca belirleyici bir gol değildi; dikkat çekici bir istatistiksel değer de taşıyordu. Bu golle Roshn Ligi'ne katılmasından bu yana doğrudan serbest vuruştan attığı gol sayısını 5'e yükselten Faslı futbolcu, kendisinden yalnızca bir gol farkla önde bulunan Portekizli Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı Anderson Talisca ikilisine yaklaştı.

Suudi Ligi'nin yabancıları arasında bir ikon

El-Feth oyuncusunun sergilediği performans, birçok Suudi spor yorumcusunun da beğenisini kazandı. Yorumcular, büyük hücum gücüne sahip köklü kulüplerden birinin kadrosunda yer almamasına rağmen teknik etkisini koruyabilmesini ve takımına katkı sunmasını takdirle karşıladı.

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Spor yorumcusu Abdulaziz El-Gayyame, Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" kanal ağında şunları söyledi: "Mourad Batna, ligimizdeki yabancı futbolcu ikonlarından biri. Kendisini kabul ettiren bir oyuncu ve bu da kalitesinin kanıtı."

Bu değerlendirme, Batna'nın Suudi Ligi'nde ulaştığı konumu yansıtıyor. Faslı futbolcu, birebir mücadelelerdeki becerisi, fırsat yaratma ve gol atma kabiliyeti, bunun yanında duran toplardaki ustalığı sayesinde El-Feth'in oyun kurgusunun en önemli anahtarlarından biri haline geldi. Bu unsurlar ona yalnızca sayılarla ölçülemeyecek bir değer kazandırıyor.

Türki El-Acme: 36 yaşında ve ligde 95 katkı!

Spor yorumcusu Türki El-Acme de Faslı yıldızın ortaya koyduğu futboldan duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi. El-Acme, Batna'nın hareketlerinin tahmin edilmesi zor bir teknik kişiliğe sahip olduğunu ve tehlikesini bilen rakipler karşısında bile hücum çözümleri üretebildiğini belirtti.

El-Acme, "Thmanyah" kanal ağında şunları kaydetti: "Mourad Batna'yı sevdiğimi itiraf ediyorum. Bu futbolcu diğerlerinden farklı. Rakip olarak ne yapacağını biliyorsunuz ama onu durduramıyorsunuz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "36 yaşından bahsediyorsunuz ve Suudi Ligi'nde 95 katkıdan söz ediyoruz; hem de sürekli hücum oynamayan bir kulüpte."

Bu övgüler, Batna'nın ilerleyen yaşına rağmen etkili bir hücum verimi sunmayı sürdürebilme kabiliyetini öne çıkarıyor. Zira etkisi yalnızca hıza dayanmıyor; topla oynama becerisine, şut ya da pas için doğru zamanlamayı iyi seçmesine dayanıyor. Bu da zorlu maçlarda bile fark yaratmasına yardımcı oluyor.

Batna'nın El-Feth'e bağlılığının sırrı

Spor yorumcusu Türki Ed-Dab'an ise Faslı oyuncunun yeteneklerini övdü ve değerinin sahada sergilediklerinin ötesine geçtiğini, kişiliğine ve kariyerini yönetme biçimine kadar uzandığını belirtti. Ed-Dab'an, diğer kulüplerden teklifler aldığına dair çıkan haberlere rağmen Batna'nın El-Feth'teki rolüne sıkı sıkıya bağlı kalmasına dikkat çekti.

Ed-Dab'an, "Thmanyah" kanal ağında şunları söyledi: "Mourad Batna seçkin bir oyuncu ve sadece sahadaki yıldızlığıyla öne çıkmıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Mourad akıllı bir futbolcu. Başka kulüplerden teklifler aldı ama reddetti; çünkü El-Feth'teki değerini biliyor. Bugünkü maçta iki gole asist yapması, Mourad Batna'nın sahip olduğu savaşçı ruhu gösterdi. O, El-Feth kulübünün dayanaklarından biri."