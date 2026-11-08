Uluslararası Futbol Federasyonu temsilcileri, 2030 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında tesislerin durumunu incelemek üzere yarın pazartesi günü Spotify Camp Nou stadına gelecek.

Sport gazetesi, İspanya Futbol Federasyonu ve Barcelona'nın, Dünya Kupası'nın en önemli incilerinden biri sayılan Camp Nou tesisleri hakkında olumlu raporlar almayı umduğunu aktardı.

Ertesi gün, yani salı günü ise FIFA heyeti, Espanyol kulübüne ait RCDE stadını ziyaret edecek.

Spotify Camp Nou stadı, geçen pazartesi günü Barcelona'da düzenlenen bir etkinlikte teyit edildiği üzere, final maçına ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Barcelona Belediye Başkanı Jaume Collboni, belirleyici maçın düzenlenmesi talebini açıkça dile getirdi; bu talebe Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta'nın yanı sıra Katalonya hükümeti Spor Bakanı Berni Álvarez ve Katalonya Futbol Federasyonu Başkanı Joan Soteras gibi diğer yetkililer de destek verdi.

Bu kişilerin tamamı, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán'ın desteğini aldı. Louzán, final maçının ister Spotify Camp Nou isterse Santiago Bernabéu stadında olsun İspanya'da oynanmasını istediğini yeniden vurguladı.

Buna karşılık Fas, Portekiz ile ortak adaylık dosyası kapsamında aynı hedefe ulaşmak için baskısını yoğunlaştırıyor.

Fas her ne kadar 115 bin seyirci kapasiteli Hasan II stadına güvenecek olsa da, İspanya, büyük bir tarihe sahip olan ve geliştirme ile yenileme çalışmalarından geçen iki köklü stada, yani Spotify Camp Nou ve Santiago Bernabéu'ye sahip olması nedeniyle FIFA'nın final maçına ev sahipliği onurunu kendisine vereceğinden emin.

Karar 2027 veya 2028 yıllarından önce verilmeyecek ve o tarihe kadar yaşanabilecek daha birçok gelişme bulunuyor.