Bir Afrika futbol federasyonunun yetkilileri, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na aylar kala önemli bir görevde hizmetlerinden yararlanmak için Faslı Mustapha Hadji ile görüşmelere başladı.

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Faslı yıldız, Vahid Halilhodžić'in Fas Milli Takımı'ndaki döneminde üstlendiği yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldığından bu yana herhangi bir görevde çalışmadı.

Faslı "Le360 Sport" sitesinin aktardığına göre Hadji, Mali Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük görevi için güçlü bir aday.

Site, Mali basınındaki haberlere dayanarak federasyonun, Mali'deki futbol sisteminin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması projesinde deneyiminden yararlanmak amacıyla Fas Milli Takımı'nın eski yıldızıyla görüşmelere başladığını yazdı.

Aynı haberlere göre Mali federasyonu yetkilileri, Hadji'nin nabzını yoklayarak bu görevi üstlenme ihtimalini değerlendirdi. Federasyon bu adımla, Afrika ve uluslararası düzeyde geniş deneyim biriktirmiş seçkin isimlerden yararlanmayı hedefliyor.

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Mali tarafı, Fas ve Afrika futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan ve 1998 yılında Afrika Altın Top ödülünü kazanan Hadji'nin parlak kariyerine güveniyor. Amaç, ülkenin futbol sisteminde altyapının geliştirilmesine ve teknik çalışmaların kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak.

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Bu girişimler, Mali'nin başta 2027 Afrika Uluslar Kupası finalleri olmak üzere önümüzdeki kıta organizasyonlarına hazırlığı kapsamında gerçekleşiyor. Federasyon, Mali futbolunun seviyesini yükseltecek ve kıtadaki varlığını güçlendirecek bütünlüklü bir teknik projenin temellerini atmaya çalıştı.

Mali, 2027 Afrika Uluslar Kupası biletini garantiledi

Mali Milli Takımı, gelecek yıl Uganda, Kenya ve Tanzanya'da düzenlenecek 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılımını erkenden garantiledi.

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Mali, geçen salı akşamı 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin dördüncü haftasında deplasmanda Ruanda'yı 2-0 mağlup ederek finallere katılma hakkı elde etti.

Mali, 27. dakikada Modibo Sagnan'ın golüyle öne geçti. Takım arkadaşı Gaoussou Diarra ise normal sürenin son dakikasında ikinci golü kaydetti.

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Bu sonucun ardından puanını 12'ye yükselten Mali, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 11. Grup'un zirvesinde yer alıyor. Ruanda ise 6 puanda kalarak ikinci sırada bulunuyor.

Aynı grubun üçüncü sırasında 3 puanlı Liberya yer alıyor. Liberya ile aynı puana sahip olan Yeşil Burun Adaları ise 2026 Dünya Kupası'nın son edisyonunda mücadele eden takımlardan biri.

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Mali ile gruptan 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine çıkacak iki biletten biri için en yakın takipçisi arasındaki fark 9 puana yükseldi. Bu farkın son iki haftada kapatılması imkânsız.

Fas futbolu göz kamaştırıyor

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Fas futbolu, son yıllarda hem A Milli Takım hem de büyük başarılara imza atan alt yaş kategorisi milli takımlarıyla her düzeyde dünyanın dikkatini çekti.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından dün, çarşamba günü yayımlanan yeni dünya sıralaması, Arap ve Afrika futbolu için tarihi bir dönüşüme sahne oldu. Fas Milli Takımı, olağanüstü bir sıçrama yaparak dünyanın en iyi beş milli takımı arasına girdi ve Arap futbolu için eşi görülmemiş bir başarıya imza attı.

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Mali, kendi futbol sistemini geliştirme konusunda Fas'ın yolundan gitmek amacıyla büyük deneyime sahip Faslı bir yıldızdan yararlanmak istiyor.