Fas'ın Ballon d'Or temsilcisi: Bazıları beni Hakimi dışında bir oyuncu seçmeye itmeye çalıştı

Altın Top 2026 kazananını belirlemekle görevli uluslararası komitenin üyesi Faslı gazeteci Mustafa Badri, vatandaşı Ashraf Hakimi'yi sıralamasının zirvesine koymanın sorumluluğunu üstleniyor, ancak oyunu değiştirmeye yönlendirmek için üzerinde baskı kurulduğunu da söyledi.

Altın Top 2026 kazananını seçmek için dünyanın dört bir yanından 100 gazeteci oy kullandı ve bu 100 kişi arasında Paris Saint-Germain'in bek oyuncusunu tercihlerinin zirvesine koyan tek isim Mustafa Badri oldu.

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Badri'nin sıralamasında Kylian Mbappé ve Lamine Yamal, nihai sonuçta olduğu gibi ikinci ve üçüncü sırada yer aldı; Mbappé'nin önünde az bir farkla seçilen Harry Kane ise altıncı sırada yer aldı.

"Etkileme girişimleri var"

Mustafa Badri, dün Cumartesi günü "Afrika Foot" sitesine verdiği bir röportajda endişe verici açıklamalarda bulundu ve nihai oyunu kullanmasından kısa bir süre önce baskıya maruz kaldığından söz etti.

Badri şöyle dedi: "Bazı kişiler beni etkilemeye ve Ashraf Hakimi'ye karşı, ismini vermemeyi tercih ettiğim başka bir oyuncu lehine oy kullanmaya ikna etmeye çalışmak için beni aradı. Bu taleplere boyun eğmedim, ancak bu deneyim, bu tür bir oylamanın etrafında etkileme girişimleri olduğunu gösteriyor."

Şunları ekledi: "Gazetecilerle iletişime geçmeye ve tercihlerini yönlendirmeye çalışan etki grupları var. Ben bu deneyimi tuzağa düşmeden bizzat yaşadım (...) Bu, bazen katı sportif mantıktan uzak tercihlere yol açabilecek bir tür lobicilik ve destek arayışıdır."

Badri ayrıca Hakimi'nin Altın Top'u kazanmayı hak ettiğine olan inancını vurgulayarak şöyle açıkladı: "Sıradan bir oyuncu değil, mükemmel bir defans oyuncusu, ama aynı zamanda harika teknik özelliklere sahip bir hücumcu."