Fas'ın acı tadıyla... Hollanda, Dünya Kupası'ndaki rekor yenilmezlik serisini sürdürüyor

Hollanda milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turunda turnuvadan elendi; ancak Fas’a karşı aldığı bu yenilgi, takımın turnuva tarihlerine adını yazmaya devam etmesini engellemedi. Hollanda, Dünya Kupası tarihinde normal sürede en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran takım olarak rekorunu pekiştirdi.

"Yel Değirmenleri", normal süre ve uzatmalarda Fas ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonuç, resmi istatistiklerde bir beraberlik olarak kaydedildi; bu da Hollanda'nın 2010'dan bu yana Dünya Kupası'nda sürdürdüğü yenilmezlik serisinin devam ettiği anlamına geliyor.

İspanyol AS gazetesine göre, bu beraberlikle Hollanda milli takımı, Dünya Kupası finallerinde üst üste 16 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek, bu turnuvada Brezilya'yı geride bırakarak tek başına sahip olduğu rekoru pekiştirdi.

Bu turnuvanın grup aşamasında Hollanda, Japonya ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya başladı, ardından İsveç’i 5-1 mağlup etti ve Tunus’u 3-1 yenerek yenilgisizlik serisini 15 maça çıkardı.

Son 32 turunda Hollanda, Fas ile berabere kalarak normal sürede yenilmezlik serisini sürdürdü; ancak penaltı atışlarında şans “Atlas Kaplanları”nın yüzüne güldü ve “Turuncu Ordu”, tarihi rekorunu sürdürmesine rağmen turnuvadan elendi.

Hollanda milli takımının Dünya Kupası finallerinde aldığı son mağlubiyet, 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya karşıydı. Bu maçın ardından, 2014 (Arjantin’e karşı penaltı atışlarında yarı finalde elendi), 2022 (Arjantin’e karşı penaltı atışlarında çeyrek finalde elendi) ve 2026 turnuvaları da dahil olmak üzere arka arkaya 16 maçta yenilmedi; ancak 2018 Rusya Dünya Kupası’na katılamamıştı.

Tarihi seri devam etse de, Hollanda milli takımı turnuvadan elenirken Fas bir sonraki tura yükseldi; bu da “Yel Değirmenleri”nin Dünya Kupası’na veda etmeyi önleyemeyecek bir rekora tutunmasına neden oldu.

Ayrıca okuyun:

“Fas’ı getirin”… Abu Treika, Juliet’e karşı büyük meydan okumayı kazandı