Fas’ın 32’li tur maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio Monterrey maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Fas, büyük önem taşıyan 32'li tur eleme aşamasına zorlu bir mücadelenin ardından resmen yerini garantiledikten sonra önümüzdeki Pazartesi günü Guadalajara'ya doğru yola çıkacak.

Brezilya'nın ardından C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Atlas Aslanları, grup aşamasında kusursuz ve dirençli bir performans sergileyerek, dünya sahnesinde hâlâ seçkin bir güç olduklarını kanıtladı.

Şimdi ise, tek bir hatanın bile tarihi turnuva serüvenlerini sona erdirebileceği, F Grubu'nun güçlü galibi ile oynayacakları heyecan verici tek eleme maçına hazırlanıyorlar.

Fas’ın Dünya Kupası 32’li Tur maçı ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Monterrey Stadium

Fas'ın Dünya Kupası Son 32 Turu maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, ilk etapta satılan biletlerin sayısı şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil satış sitelerinin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Fas'taki Dünya Kupası Son 32 Turu biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

TBC - Fas Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

TBC - Fas Karşılaştırması

TBC - Fas: Son Karşılaşma Sonuçları

TBC - Fas Puan Durumu

Daha fazla bilgi