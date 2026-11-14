Fas'ın 2030 Dünya Kupası'ndaki en büyük meydan okuması: İspanya'dan final mesajı, pazarlığa kapalı

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, ülkesinin 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmasını organizasyon dosyasının öncelikleri arasında en üst sıraya koydu. Louzan, İspanya'nın kapanış maçını ağırlama hakkına sahip çıktığını ve bu talebin pazarlık dışı olduğunu vurgularken, turnuva maçlarına ev sahipliği yapmaya aday stadyumların değerlendirme turları da sürüyor.

Reklam

Louzan'ın açıklamaları, İspanya Ligi Birliği "Proliga"nın bugün cumartesi günü başkent Madrid'in Las Rozas bölgesindeki Futbol Şehri'nde düzenlenen beşinci kongresinde, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre geldi; bu açıklamalar, ortak dosyayla ilgili tarafların istişarelerinin sürdüğü ve Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tarafından aday tesislere yönelik değerlendirme sonuçlarının beklendiği bir dönemde yapıldı.

İspanya Federasyonu Başkanı, "FIFA" heyetinin stadyumları incelemek için yaptığı turun son durağına ulaşmadığını açıkladı; ziyaretlerin ilk aşamasının olağanüstü bir şekilde ilerlediğini belirtirken, aralarında La Cartuja Stadyumu ile Las Palmas de Gran Canaria, Vigo ve Valencia stadyumlarının da bulunduğu, henüz denetimi bekleyen tesislerin olduğunu, aday mekânların nihai tablosu tamamlanmadan önce ifade etti.

Louzan, Uluslararası Federasyon'a bağlı teknik ekiple yaptığı toplantıya da değinerek, görüşmede İspanyol uyruğuna sahip ekip üyelerinden birinin de katılımıyla sakin tartışmaların yaşandığını belirtti; ülkesinin konumundan ve İspanya'nın ne istediğini anladıklarından, turnuvayı organize eden tarafın neyi hedeflediğinden emin olduğunu ifade etti, ancak değerlendirmelerin ayrıntılarını veya teknik tartışmaların sonuçlarını açıklamadı.

Ancak İspanya Federasyonu Başkanı, önümüzdeki aşamanın, mutabakatları tamamlamak ve aday dosyasını nihai haliyle güçlendirmek amacıyla, turnuvanın organizasyonunda yer alan üç tarafı bir araya getiren doğrudan müzakerelere geçmeyi gerektirdiğini kabul etti.

Reklam Reklam

Tereddüt halinin sürmesinin artık kabul edilemez olduğunu, organizasyonla ilgili kararların alınma zamanının yaklaşması karşısında askıda kalan noktaların çözüme kavuşturulmasının ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

En kararlı açıklamalarında ise Louzan, final maçına ev sahipliği yapacak ülkenin kimliği konusunda herhangi bir taviz verilmesi ihtimalini dışladı; kapanış maçının İspanya'da oynanmasının ülkesi açısından "pazarlık konusu olmayan bir mesele" olduğunu ve bu tutumun önceden mutabakata varılmış olduğunu vurguladı, ayrıca üç ortak arasında müzakere gerektiren başka dosyaların varlığını kabul etmesine rağmen; bu da finalin İspanya'nın hesaplarında tuttuğu yeri yansıtıyor.

Stadyumlar konusunda ise Louzan, listenin şu anda başlangıç aşamasında seçilen 20 mekânı içerdiğini açıkladı, ancak bunların hepsinin nihai listede yer alacağını teyit etmedi; mekânların ilke olarak doğru yönde ilerlediğini, maçlara ev sahipliği yapma şansını koruyacak stadyumların sayısını ise önümüzdeki değerlendirmelerin belirleyeceğini belirtti; böylece tesisler dosyası, organizasyonun nihai ayrıntıları kabul edilmeden önce askıda kalan en önemli dosyalardan biri olmaya devam ediyor.