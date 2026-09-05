Sırtındaki 6 numaralı formasıyla Marc Casado, cumartesi akşamı İspanya La Liga'nın dördüncü haftasında Villarreal karşısında Deportivo La Coruña ile ilk kez sahaya çıktı.

Barcelona'dan kiralık olarak forma giyen Casado, yeni kulübünün 3-2'lik son dakika galibiyetiyle sonuçlanan maçta 66. dakikada oyuna girdi.

Sport gazetesi, Casado'nun La Cerámica sahasına, skor 1-1 beraberliği gösterirken ve Villarreal tamamen hücuma yüklenmişken çıktığını aktardı.

Casado, Amatuchi'nin yanında çift pivot bölgesinde konumlandı; topla yaptığı müdahalelerde isabetliydi, her zamanki gibi savunma çabalarına da bağlı kaldı, hatta tehlikeli bir şutu bile önlemeyi başardı ve herhangi bir hata da yapmadı.

Casado'nun ilk maçı, gerçek bir çılgınlığa sahne olan bir gecede gerçekleşti; Adama Traoré talihsizlik yaşadı ve topu kafayla uzaklaştırma girişiminin ardından kendi kalesine kendi kalesine gol attı, böylece Villarreal 2-1 öne geçti.

Ancak Faslı Zakaria Dehşuri, 79. dakikada Gabonlu Aubameyang'ın asistiyle konuk takımın beraberlik golünü kaydetti; Aubameyang ise 88. dakikada Deportivo La Coruña'nın galibiyet golünü bizzat attı.

Deportivo La Coruña puanını 8'e yükselterek dördüncü sıraya yerleşirken, Villarreal 2 puanda kalarak 16. sırada donup kaldı.

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