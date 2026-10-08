Afrika futbolunun gözleri bugün perşembe günü İsviçre'nin Lozan kentine çevrildi. Burada Senegal ile Fas milli takımları ve Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" önünde, Senegal tarafının 2025 Afrika Uluslar Kupası unvanının elinden alınıp Fas'a verilmesi kararına karşı yaptığı itiraza ilişkin dinleme oturumunda karşı karşıya geliyor.

CAF Temyiz Komitesi geçtiğimiz mart ayında, turnuva tüzüğünün 82 ve 84. maddelerine dayanarak, Senegal'in final maçını çekilme nedeniyle kaybetmiş sayılmasına ve Fas'a 3-0 galibiyet verilmesine karar vermişti.

Ancak dava, Senegalli oyuncuların final sırasında sahayı terk etmelerinin ardından geri dönüp maça devam etmeleri ve maçın uzatmalara gidildikten sonra Senegal'in saha içindeki galibiyetiyle sona ermesiyle dikkat çekici bir hukuki karmaşıklık taşıyor.

Spor Tahkim Mahkemesi önündeki tartışmaların 6 ana soru etrafında dönmesi beklenirken, davaya ilişkin nihai karar bugünkü oturumda açıklanmayacak.

Senegal maça devam etmeyi gerçekten reddetti mi?

Bu soru, Spor Tahkim Mahkemesi'nin karara bağlaması gereken en öne çıkan noktalardan biri; zira 82. madde, "maçın bitiminden önce hakem izni olmaksızın oynamayı reddeden ya da sahayı terk eden" takımın cezalandırılmasını öngörüyor.

Spor konularında uzmanlaşmış "Afrik Foot" ağının raporuna göre, spor hukuku uzmanı avukat Romain Bisini, Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan durumun davayı bir hukuki boşlukla karşı karşıya bıraktığını savunuyor ve 82 ile 84. maddelerin, bir takımın izinsiz şekilde sahayı terk edip ardından maça devam etmek için geri dönmesi durumunu açıkça ele almadığını belirtiyor.

Bisini, maçın kesin olarak durmadığını, aksine fiilen yeniden başladığını söyledi; bu da yaşananların tüzükte kastedilen anlamda bir "oynamayı reddetme" oluşturup oluşturmadığına dair hukuki bir tartışmanın kapısını aralıyor.

Aynı doğrultuda, avukat Amir Nijazi "oynamayı reddetme" ile sahayı terk etme arasında bir ayrım yapıyor ve Senegal milli takımının geri dönüp maça devam etmesinin, olayın kesin bir oynamayı reddetme olarak nitelendirilmesini tartışmalı hale getirebileceğine işaret ediyor.

Buna karşılık Nijazi, oyuncuların çoğunluğunun sahayı terk etmesinin, tüzük metnine göre harfiyen "sahayı terk etme" anlamına geldiğini düşünüyor.

Dolayısıyla anlaşmazlık yalnızca sahayı terk etme olayı etrafında değil, maçın yeniden başlamasının ardından bundan doğan hukuki sonuçlar etrafında dönüyor.

Bitiş düdüğü, saha içinde elde edilen sonucu koruyor mu?

Bu nokta, Senegal tarafının olası savunma unsurlarından birini oluşturuyor; zira maç, hakem Jean Jacques Ndala'nın yönetiminde yeniden oyuna döndü, ardından sonuna kadar sürdü ve Senegal milli takımı uzatmalarda galibiyeti elde etti.

Spor hukuku uzmanı Güney Afrikalı avukat Pius Nduboko, bu ayrıntıların davada belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Güney Afrika Yayın Kuruluşu "SABC"ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hakem sahaya dönmelerine izin vermeyi reddetseydi, bu davayla karşı karşıya olmazdık. Ama geri döndüler, maç yeniden başladı ve hakem bitiş düdüğünü çaldı."

Buna dayanarak Nduboko, CAF Temyiz Komitesi'nin olguları yanlış yorumladığını ve maçın tamamlanması ile bitiş düdüğünün çalınmasının, saha içinde elde edilen sonucun korunmasında önemli iki etken teşkil edebileceğini düşünüyor.

Senegal'in çekilme nedeniyle mağlup sayılması cezası orantılı mıydı?

Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal milli takımının turnuva tüzüğünü ihlal ettiğine ikna olsa dahi, başka bir soru gündemde kalıyor: Çekilme nedeniyle mağlup sayılması cezası ihlalle orantılı mıydı?

Burada, ceza orantılılığı ilkesinin Spor Tahkim Mahkemesi içtihatlarında temel bir unsur olduğunu vurgulayan Amir Nijazi'nin görüşü öne çıkıyor.

Nijazi, Senegal milli takımının sergilediği davranışı, maçın tamamlanmasından sonra elde edilen sportif sonucu iptal etmeden cezalandırabilecek başka cezalar mevcutsa, mahkemenin çekilme nedeniyle mağlup sayılma cezasını aşırı sayabileceğini düşünüyor.

Dolayısıyla dava yalnızca 82 ve 84. maddelerin harfi yorumuyla değil, aynı zamanda turnuva tüzüğüne saygı ile fiilen tamamlanmış bir final maçının sonucunun korunması arasında denge kuran cezanın belirlenmesiyle de ilgili.

Hangisi öncelikli: tüzük metni mi, maçın olguları mı?

Bu nokta davadaki hukuki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor; zira yaşananlara dair birbirinden tamamen farklı iki okuma mevcut.

Bisini, CAF tüzüğünün katı biçimde uygulanmasının Temyiz Komitesi kararının onanmasına yol açabileceğini düşünüyor ve 82. maddenin, izinsiz şekilde sahayı terk eden takımın cezalandırılmasını açıkça öngördüğüne işaret ediyor.

Buna dayanarak Bisini, Senegal tarafının itirazdaki şansını "büyük ölçüde zayıf" olarak değerlendiriyor.

Buna karşılık Nduboko, Temyiz Komitesi'nin 82 ve 84. maddeleri yanlış yorumladığına, özellikle de kendi bakış açısına göre oyuncuların sahaya dönmesine ve maçın hakem kararıyla yeniden başlamasına yeterli önemi vermediğine inanıyor.

Güney Afrikalı avukat şunu söyleyecek kadar ileri gitti: "Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararı iptal edeceğine eminim."

Spor Tahkim Mahkemesi sonucu koruyup Senegal'i cezalandırabilir mi?

Bu senaryo, Spor Tahkim Mahkemesi önündeki en belirgin orta yol çözümü olabilir; zira Nijazi, her iki hukuki tutumun da savunulabileceğini, ancak asıl önemli olanın "rekabetin dürüstlüğü ve sportif sonucun dürüstlüğü" olduğunu düşünüyor.

Bu görüşe göre, saha içinde elde edilen sonucun korunması, en az zararlı seçenek olabilir; bunun yanında sahayı terk etmekten sorumlu olanlara ayrı disiplin cezaları uygulanması da mümkün.

Dolayısıyla mahkemenin birkaç hususu dengelemesi gerekecek: CAF tüzüğünün katı biçimde uygulanması, maçın yeniden başlamasında hakemin rolü, karşılaşmanın fiilen tamamlanmış olması gerçeği ve bunun yanı sıra, saha içinde elde edilen sonucu silmeden Senegal'in davranışının cezalandırılması olasılığı.

Final maçı yeniden oynanabilir mi?

Bu varsayım son derece uzak görünüyor; zira davayı ele alan uzmanlar, finalin yeniden oynanmasının olası olmayan bir senaryo olduğu konusunda hemfikir.

Bisini, CAF tüzüğünün bu çözüme olanak tanıyormuş gibi görünmediğini düşünürken, Nduboko maçın yeniden oynanması fikrini tamamen ihtimal dışı sayıyor.

Buna göre, Spor Tahkim Mahkemesi önündeki hukuki mücadele muhtemelen finalin yeniden oynanması etrafında değil, daha önemli bir soru etrafında dönecek: Saha içinde fiilen sonuçlanmış maçı kazanma hakkı hukuken kime ait?

CAF'ın Senegal'i çekilme nedeniyle mağlup sayma kararına dayanarak Fas mı, yoksa maçın yeniden başlaması ve bitiş düdüğünün ardından sportif sonucun kesinleşmesine dayanarak unvan Senegal'e mi geri dönecek?