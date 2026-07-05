Fas ile Fransa arasındaki karşılaşma, La Liga’yı zorunlu bir karar almaya zorluyor

İspanya Ligi, 15 Ağustos’ta olağanüstü bir başlangıca hazırlanıyor. Açılış haftasında, Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki maçın en az bir maçın ertelenmesi bekleniyor; zira Real Madrid kadrosundan en az bir oyuncunun Dünya Kupası yarı finaline kalacağı kesinleşti.

İspanya Futbol Ligi Birliği, bu hafta onaylanan resmi takviminde, ertelemenin “Dünya Kupası yarı finalinde veya finalinde çok sayıda oyuncunun bulunması” şartına bağlı olduğunu doğruladı. Turnuvanın kritik aşamalarına ulaşmak için mücadele eden isimler arasında İbrahim Díaz (Fas) ile Fransa’dan Mbappé, Tchouaméni ve Konaté üçlüsü bulunuyor.

Lig Birliği, Dünya Kupası’nın ilerleyen aşamalarında yer alan oyunculara 3 haftalık zorunlu dinlenme süresi vermeyi taahhüt ediyor; bu da etkilenen maçların yeniden planlanmasını gerektiriyor.

İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada, “Açılış haftasının ilk gününde, Dünya Kupası yarı finalinde veya finalinde oyuncusu bulunmayan takımlar oynayacak, geri kalanlar ise bekleyecek” demiş ve sadece bir oyuncunun bile bulunmasının maçı ertelemek için yeterli olduğunu vurgulamıştı.

Tebas sözlerine şöyle devam etti: “İstatistiksel olarak, Barcelona ve Real Madrid’in 16 Ağustos’ta başlayan hafta sonu muhtemelen oynamayacağı açık. Ayrıca Athletic Bilbao’da da birçok İspanya milli takım oyuncusu bulunuyor.” Tebas, ilk turda en az 6 veya 7 maçın oynanacağını öngörmüştü.

Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki maçın 26-27 Ağustos tarihlerine ertelenmesine karar verilirken, Barcelona, Atlético Madrid, Celta Vigo ve Osasuna'nın maçları, özellikle İspanya'nın yarı finale yükselmesi durumunda ertelenme riskiyle karşı karşıya. Lig kulüplerinde, turnuvanın ilerleyen turlarına yükselen Brezilya, İngiltere, Arjantin ve Norveç milli takımlarından oyuncular da yer alıyor.

Tebas, açıklamalarının sonunda geri kalan maçların belirlenen tarihlerde oynanacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Grup aşamasında elenen takımların oyuncularının 14 Ağustos’ta maça başlamasının bir anlamı yok, çünkü bu, 21 günlük tatil ve 21 günlük sezon hazırlık süresi kuralına aykırıdır.”