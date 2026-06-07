"Fas, ikinci turda Hollanda milli takımını yenerek dünya şampiyonu olacak"

Zohran Mamdani, yaklaşan Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımından pek bir şey beklemiyor. New York Belediye Başkanı, Oranje'nin ikinci turda eleneceğini öngörüyor ve sürpriz bir dünya şampiyonu tahmininde bulunuyor.

The Guardian'ın talebi üzerine Mamdani, "Japonya grubu kazanacak" diye tahmin ediyor. "Üstelik Takehiro Tomiyasu henüz oynamadı bile. Demek ki o kadar güçlüler," diyor belediye başkanı, yakın zamanda Ajax'tan ayrılan defans oyuncusuna atıfta bulunarak.

Mamdani, Hollanda milli takımının F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseleceğini öngörüyor. Belediye başkanına göre İsveç üçüncü, Tunus ise dördüncü sırada yer alacak ve grup aşamasından sonra Dünya Kupası'ndan elenecek.

New York belediye başkanı, Fas'ı ikinci sıradaki Brezilya'nın üzerinde grup birincisi olarak göstererek sürpriz yapıyor. Bu durumda Oranje, ikinci turda Fas ile karşılaşacak. Mamdani, bu maçın galibini sorduğunda hiç tereddüt etmiyor. "Fas. Ama bu her halükarda müthiş bir mücadele olacak."

Fas'ın Hollanda'yı yenmesi halinde, muhtemelen Senegal ile karşılaşacak. Afrika Kupası finali akıllarda yer alan, heyecan verici bir karşılaşma olacak. Senegal, gergin geçen finali 0-1 kazandı, ancak oyuncuların sahadan çıkması nedeniyle şampiyonluğu iade etmek zorunda kaldı. Fas, sonunda şampiyon ilan edildi.

Mamdani yine Fas'ın galibiyetinden yana ve çeyrek finalde Meksika'yı, yarı finalde ise Kolombiya'yı yeneceklerini öngörüyor. Belediye başkanı kristal küresine baktıktan sonra, Fas'ın finalde Fransa ile karşılaşacağını söyledi.

"Harika bir final olacak ve ben kalbimle seçiyorum: Fas." Mamdani Uganda doğumlu ve bu bağlamda Afrika ülkelerinin ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda sürprizler yapmasını umuyor.