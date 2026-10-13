Geçtiğimiz cumartesi İspanya La Liga kapsamında oynanan Barcelona-Getafe maçında, Lamine Yamal ile Madrid ekibinin savunmacısı Abdelkabir Abqar arasında tartışmalı bir olay yaşandı. İki oyuncu, müsabaka esnasında sert sözler sarf etti.

İspanyol "Sport" gazetesi, "Movistar+" platformunda yayınlanan "El Día Después" programının görüntülerine dayanarak, olayın Barcelonalı oyuncuların Getafe ceza sahası içindeki bir pozisyonda hakem Jesús Gil Manzano'nun kararına itiraz etmesinin ardından başladığını ortaya koydu.

Olaylar, Barcelona forveti ile kaleci David Soria arasındaki mücadelenin ardından gelişti. Hakem, bu pozisyonda Katalan ekibinin oyuncusu aleyhine faul kararı verdi ve bu karar, Getafe kalecisinin hatalı olduğunu düşünen Barcelonalı futbolcuların itirazlarına yol açtı.

Karara itiraz edenler arasında Lamine Yamal da vardı. İtirazı sırasında Abqar ona yaklaşarak Fas kökenlerine atıfta bulunup kışkırtmaya başladı ve "Lamine, Lamine, Fas için oynamak istiyorsun... Lamine, sen bunu istiyorsun" dedi. Bu sözler, Barcelona yıldızının uluslararası düzeyde Fas Millî Takımı yerine İspanya Millî Takımı'nı temsil etme tercihine gönderme yapıyordu.

Yamal, hakemle konuşmasını sürdürebilmek için Getafe savunmacısını koluyla uzaklaştırmaya çalıştı; ancak Abqar onu takip etmeyi ve yorumlarını tekrarlamayı sürdürdü. Barcelonalı oyuncu, ek bir tartışmaya girmeden olay yerinden uzaklaştı. Yayılan görüntülere göre hakem ise olaya herhangi bir tepki göstermedi.

Görüntüler, uluslararası düzeyde İspanya'yı temsil etmeyi seçen Yamal'ın Fas kökenlerini yeniden gündeme getirdi; ayrıca maçta yaşanan teknik gelişmelerin dışında, karşılaşmaya eşlik eden gerginliğin bir yönünü de ortaya koydu.