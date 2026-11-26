Kararın açıklanmasından bu yana ilk kez sessizliğini bozan Fas hükümeti, Fas 2025 Afrika Uluslar Kupası finali davasına eşlik eden tüm yorumlara ve soru işaretlerine son noktayı koydu. Resmi, sakin ve net yanıt tek bir mesaj taşıyordu: Fas, karar ne olursa olsun hukuka ve uluslararası spor kurumlarına saygı duyuyor.

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Şehircilik, Konut ve Kent Politikası Bakanı ve Fas Hükümeti Sözcüsü Samir Belfakih, hükümetin Senegal Milli Takımı'nın Fas 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu onaylayan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına saygı duyduğunu söyledi.

Bu açıklama, Senegal Futbol Federasyonu'nun kıta turnuvasının son finaliyle ilgili anlaşmazlık konusunda yaptığı itirazın ardından Spor Tahkim Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin Fas hükümetinden gelen ilk resmi tutum oldu.

Faslı Radio Mars'ın aktardığına göre hükümet sözcüsü, yetkili uluslararası spor kuruluşunun verdiği karara saygı duyulduğunu vurguladı. Bu tutum, Fas hükümetinin turnuva finalinin sonucuna ilişkin hukuki anlaşmazlığı sonuçlandıran kararı nasıl karşıladığını yansıtıyor.

Hükümetin yanıtı, turnuvayı büyük bir başarıyla düzenleyen ve organizasyon, stadyumlar ve taraftarlar açısından geniş çapta övgü toplayan Fas'ın konuya sorumluluk bilinciyle yaklaştığını ve her türlü öfkeden ya da gerginliği tırmandırmaktan uzak durarak hukuka saygıyı her şeyin üzerinde tuttuğunu teyit etti.

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Belfakih ayrıca Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (ulusal federasyon) yürüttüğü büyük çalışmayı ve milli takımlar düzeyinde süren emekleri takdirle andı. Bakan, federasyonun milli takımlar dosyasını yönetmedeki kesintisiz çalışmasına ve bağımsızlığına saygı duyduğunu da belirtti.

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Belfakih, milli takımın üst sıralarda yer almasının ve ardından nihai kararın açıklanmasıyla sıralamada yaşanan değişikliğin, ortaya konan emeğin değerini de Fas'ın gelecekte futbol adına taşıdığı büyük hedefleri de küçültmediğini ekledi.

Hükümet sözcüsü, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (ulusal federasyon) karara yaptığı itiraza da değindi. Bu adımın, Spor Tahkim Mahkemesi son sözünü söylemeden önce federasyonun Fas futbolunun çıkarlarını savunma yönündeki yasal hakkı çerçevesinde atıldığı için saygıyı hak eden bir karar olduğunu vurguladı.

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Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal Milli Takımı'nı finalden çekilmiş sayarak geçen 17 Mart'ta Fas'a 3-0 galibiyet veren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu kararını iptal ettiğini açıklamıştı.

Yeni kararla birlikte Senegal, Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda sahada kazandığı şampiyonluğa yeniden kavuştu. Saha içinde ve dışında olağanüstü olaylara sahne olan bu karşılaşma, Afrikalı taraftarların haftalarca gündeminden düşmemişti.

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Spor Tahkim Mahkemesi, geçen salı günü Senegal Futbol Federasyonu'nun, Senegalli oyuncuların sahayı birkaç dakikalığına terk etmesi nedeniyle Fas'ı finalin galibi sayan Afrika Futbol Konfederasyonu kararına karşı yaptığı itirazı kabul ederek şampiyonluğu resmen Senegal'e vermişti.

Fas hükümeti bu resmi yanıtla tartışmalara kapıyı kapattı ve Fas'ın, Fas futboluna ve ülkenin kıta ve dünya çapında ulaştığı konuma yakışır bir gelecek için daha büyük organizasyonlarla, daha güçlü milli takımlarla ve hiç dinmeyen bir hırsla yoluna güvenle devam edeceğini vurguladı.