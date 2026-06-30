Fas, Hollanda karşısında kırmızı kart görmeli miydi? ‘Kaba bir faul’

Hollanda ile Fas arasındaki Dünya Kupası maçının ilk su molasından hemen sonra (ilk yarı skoru 0-0), oyun bir anlığına durdu. Orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi, savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke’ye çarptı. Bu sırada dirseği, Zeelandlı oyuncunun yüzüne isabet etti.

Zaten ilk yarıda oyuncularla çok fazla konuşarak dikkatleri üzerine çeken hakem Wilton Sampaio, bu olaya müdahale etmeme kararı aldı.

Van Hecke’nin haykırışlarına rağmen video hakem de bu anı görmezden geldi.

NOS yorumcusu Jeroen Grueter, bu sözde dirsek darbesiyle ilgili hemen net bir tavır sergiledi ve Sampaio’nun olaya bakmamasına şaşırdı.

De Telegraaf gazetesi muhabiri Jeroen Kapteijns de X platformunda hemen bir yorumda bulundu. “Fas’ın 8 numaralı oyuncusu Ounahi’nin Van Hecke’nin yüzüne dirsek attığı çirkin bir faul, ancak Brezilyalı hakem bunu görmezden geldi, serbest vuruş verdi ama kartları cebinde tuttu.”

Kapteijns, net bir eğilim gördüğünü belirtiyor. “VAR, bu Dünya Kupası’nda sıkça olduğu gibi yine devreye girmedi.” İlk yarı bitmeden hemen önce Van Hecke, bu kez Leiderdorper Noussair Mazraoui tarafından yine kafasından darbe aldı.

Bu darbe sonucunda Van Hecke kafasında ciddi bir yara aldı. Tottenham Hotspur’un savunma oyuncusu, ilk yardımın ardından oyuna devam edebildi.