Fas herkese bir uyarı gönderiyor: Bono ve Diop’a olağanüstü övgü… Diaz ve Bouadi’den ise hayal kırıklığı yaratan performans

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda tarihine yeni sayfalar yazmaya devam etti; Hollanda’ya karşı penaltı atışlarında (3-2) aldığı heyecan verici galibiyetin ardından son 16 turuna yükselmeyi başardı, Normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından, son ana kadar nefes kesen bu maçta “Atlas Kaplanları”nın olağanüstü karakteri bir kez daha ortaya çıktı.

Fas Milli Takımı, skor olarak geride olmasına rağmen büyük bir zihinsel dayanıklılık ve maçı geri getirme konusunda muazzam bir yetenek sergiledi; penaltı atışlarındaki soğukkanlılığı sayesinde turu garantiledi ve 16. turda Kanada ile karşılaşacak.

Maç, iki takım arasında dengeli bir ritimle başladı. Hollanda, ilk yarının bazı bölümlerinde top hakimiyetini elinde tutsa da, Fas’ın sıkı savunma düzeniyle karşılaştı. İkinci yarıyla birlikte Fas milli takımı daha tehlikeli taraf olarak öne çıktı. Ashraf Hakimi, en önemlisi üst direğe çarpan şut olmak üzere birçok etkili atağa öncülük etti. Ancak 73. dakikada Cody Jakpo’nun golüyle Muhammed Wahbi’nin takımı ağır bir darbe aldı.

Fas milli takımı pes etmedi ve baskısını sürdürdü; uzatma süresinin ilk dakikasında İsa Diop, güçlü bir kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı. Maç uzatmalara, ardından da penaltı atışlarına gitti ve galibiyet “Atlas Aslanları”nın oldu.

Bireysel değerlendirmelere gelince, “Foot Mercato” sitesi, savunma oyuncusu İssa Diop’a Faslı oyuncular arasında 10 üzerinden 8 puan vererek en yüksek notu verdi. Diop, savunmada muhteşem bir performans sergiledi ve maçı berabereye getiren kritik golü attı; site, onun ikili mücadelelerde sağlam ve Hollanda milli takımının fiziksel gücüne karşı kararlı olduğunu belirtti.

Kaleci Yassine Bono ise maç boyunca yaptığı etkili müdahaleler ve penaltı atışlarındaki parlak performansı sayesinde 10 üzerinden 7 puan aldı; Nasir Mezraoui, Neil El Aynaoui ve ve Ezzedine Ounahi de aynı puanı aldı; bu üçlü, savunma ve hücumda dengeli bir performans sergileyerek Fas milli takımının bütünlüğünü korumaya katkıda bulundu.

Site, İsmail Sebari’ye 10 üzerinden 6,5 puan vererek, hatlar arasındaki hareketlerini ve Hollanda savunması üzerinde yarattığı sürekli tehdidi övdü. Öte yandan, Ashraf Hakimi, hücumdaki büyük aktifliğine rağmen 10 üzerinden 6 puan aldı; raporda, arkasında bazı boşluklar bıraktığı ve bir penaltı atışını kaçırdığı belirtildi.

Ayrıca Şadi Riyad ve Bilal El-Khnous, her biri 10 üzerinden 6 puan alırken, Ayub Bouadi oyun kurmada iyi bir performans sergilemesine rağmen 10 üzerinden 5,5 puan aldı; ancak bazı anlarda tereddütlü göründü ve Fas milli takımının temposunu düşürdü.

İbrahim Diaz ise 10 üzerinden 5 puan alarak ilk 11’deki oyuncular arasında en düşük puanı aldı. Fransız site, Diaz’ın sürekli boşluk yaratma çabalarına rağmen teknik yeteneğinin Hollanda’nın savunma düzeni karşısında fark yaratmaya yetmediğini belirtti.

“Foot Mercato”, bu tur atlamanın son yıllarda Fas futbolunun yaşadığı dikkat çekici gelişmeyi yansıttığını vurguladı ve milli takımın artık büyük turnuvalarda sadece bir sürpriz olmaktan çıkıp, gerçek bir rekabet ruhuna sahip ve dünyanın en büyük takımlarıyla boy ölçüşebilen bir takım haline geldiğini belirtti.