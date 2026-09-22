Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, bugün salı günü, 2030 Dünya Kupası finalinin İspanya'nın başkentinde düzenlenmesi konusunda iyimser olmadığını itiraf etti ve böyle bir durumda "sonuçları olması gerektiğini" belirtti.

2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat konusundaki tartışmalar, dosyanın İspanya ile Fas arasında açık kalmasıyla devam ediyor. Başlangıçta finalin Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacağı yönünde yaygın bir kanaat varken, Spotify Camp Nou da olası seçenekler arasına girmişti.

Ancak son veriler, finalin Fas'ın Benslimane şehrinde inşası süren Büyük II. Hasan Stadı'nda düzenlenme ihtimalinin arttığına işaret ediyor; özellikle stadın tamamlandığında sahip olacağı büyük seyirci kapasitesi göz önüne alındığında.

Almeida, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İyimser değilim. Finale ev sahipliği yapmak isteyen Fas'ın, ki bu meşru bir hak, bunu gerçekleştirmek için hem siyasi hem de kurumsal düzeyde harekete geçtiğine inanıyorum, ancak İspanyol hükümetinin bu şekilde davrandığına dair elimde bir kanıt yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "İspanyol hükümetinin Madrid'in Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması için çaba göstereceğine inanmam için hiçbir sebep yok."

2030 Dünya Kupası'nın, İspanya tarafından Portekiz ile ortaklaşa düzenlendiğini ve daha sonra bu ortaklığa Fas'ın katıldığını, ayrıca üç maçla Paraguay, Uruguay ve Arjantin'in de yer aldığını vurgulayarak, böyle bir durumda finalin Madrid'de olmamasının doğal görünmediğini belirtti.

İspanya'nın devam edip etmemeyi yeniden değerlendirmesi gerekip gerekmediğini söyleyecek doğru kişi olmadığına işaret etmesine rağmen, kendi görüşüne göre "hiç şüphesiz sonuçları olması gerektiğini" ifade etti.

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