2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Fas ile Haiti arasındaki maç, 24 Haziran'da Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Fas, son uluslararası turnuvalardaki tarihi performanslarının ardından turnuvaya büyük beklentilerle gelirken, Haiti ise CONCACAF bölgesinin en heyecan verici takımlarından biri olarak büyümeye devam ediyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama paketleri, stadyum bilgileri ve taraftarların biletler tükenmeden en ucuz koltukları nereden temin edebilecekleri dahil olmak üzere, Fas - Haiti maçı biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Fas - Haiti maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 24 Haziran 2026 - 20:00 Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

2026 Fas Dünya Kupası Maç Programı Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran 2026 Brezilya - Fas MetLife Stadyumu (East Rutherford, NJ) Bilet 19 Haziran 2026 İskoçya - Fas Gillette Stadyumu (Foxborough, MA) Biletler 24 Haziran 2026 Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta, GA) Bilet

Haiti'nin 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran 2026 Haiti - İskoçya Gillette Stadyumu (Foxborough, MA) Bilet 19 Haziran 2026 Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) Bilet 24 Haziran 2026 Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta, GA) Bilet

Fas - Haiti maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas - Haiti maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, rastgele çekilişler ve ilk gelen ilk alır esasına dayalı satışlar dahil olmak üzere, çeşitli satış aşamaları boyunca bilet satışına devam ediyor.

FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi pazar yeri aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.

İkincil bilet platformları: StubHub, yüksek talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk ayırtmanın en hızlı ve kolay yollarından biri olmaya devam ediyor.

Ağırlama paketleri: Premium deneyimler arasında VIP koltuklar, özel salonlar, ikramlar ve stadyuma öncelikli giriş yer almaktadır.

Tüm 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin, FIFA'nın resmi mobil bilet satış uygulaması aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi beklenmektedir.

En ucuz Fas - Haiti biletlerini arayan taraftarlar, maçın başlamasına yakın fiyatlar yükselmeden önce erken satın almalıdır.

Fas - Haiti maç biletleri ne kadar?

FIFA'nın dinamik fiyatlandırma yapısı, bilet fiyatlarının talebe, stadyum bölümüne ve mevcut bilet sayısına göre değiştiği anlamına gelir.

Grup aşaması maçları, özellikle erken satış dönemlerinde bilet satın alan taraftarlar için Dünya Kupası'nı canlı izlemenin en uygun fiyatlı yollarından biri olmaya devam ediyor.

En ucuz Fas - Haiti biletlerinin, koltuk konumuna ve yeniden satış piyasası koşullarına bağlı olarak şu anda 75 ile 150 dolar arasında olması bekleniyor.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Mercedes-Benz Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Fas - Haiti maçı, dünya futbolunun en gelişmiş ve görsel açıdan en etkileyici stadyumlarından biri olan Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

NFL takımı Atlanta Falcons ve MLS takımı Atlanta United'ın ev sahipliği yaptığı stadyum, fütüristik açılır kapanır çatısı, devasa merkezi video ekranı ve maç günlerindeki elektrikli atmosferiyle ünlü hale gelmiştir.

Mercedes-Benz Stadyumu'nun 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında 70.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve turnuva boyunca birçok önemli maça ev sahipliği yapması bekleniyor.

Atlanta'nın, Dünya Kupası sırasında en yoğun ev sahibi şehirlerden biri olması bekleniyor; dünyanın dört bir yanından taraftarlar, Amerika'nın önde gelen spor mekanlarından birinde futbol deneyimini yaşamak için buraya akın edecek.