Fas - Haiti maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Mercedes-Benz Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Haiti’nin 2026 FIFA Dünya Kupası macerası sona ermiş olabilir, ancak bu turnuvadan sessizce ayrılmayacakları kesin. Karayip savaşçıları, İskoçya ve Brezilya karşısında gol atmayı başaramasa da, coşkulu deplasman taraftarları kutlamaları hiç kesmedi.

Çarşamba günü (24 Haziran) Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda Fas ile oynayacakları grup aşamasının son maçı için sahaya çıkacak olan Les Grenadiers'den yine büyük bir futbol şenliği bekleyebiliriz.

Dört yıl önce Katar’da Dünya Kupası yarı finaline yükselmesiyle adından söz ettiren Fas, dünya sahnesinde bir kez daha sürpriz bir performans sergiledi. Atlas Aslanları, MetLife Stadyumu’ndaki açılış maçında Brezilya karşısında kükreyerek sürpriz bir beraberlik elde etti ve ardından İskoçya’yı 1-0 mağlup ederek maçı domine etti.

GOAL, Fas-Haiti Dünya Kupası maç biletlerini satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; biletlerin nasıl satın alınacağı, fiyatları ve stadyum bilgileri dahil.

Fas - Haiti maçı ne zaman?

Tarih (maç başlama saati) Maç Yer Bilet 24 Haziran Çarşamba (18:00 ET) Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Fas'ın 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi Tarih Maç Mekan Bilet 13 Haziran Cumartesi Brezilya - Fas MetLife Stadyumu (East Rutherford, NJ) Yok 19 Haziran Cuma İskoçya - Fas Gillette Stadyumu (Foxborough, MA) Yok 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta, GA) Biletler

Haiti'nin 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran Cumartesi Haiti - İskoçya Gillette Stadyumu (Foxborough, MA) Yok 19 Haziran Cuma Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) Yok 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta, GA) Bilet

Fas - Haiti Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır. İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Fas - Haiti Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Mercedes-Benz Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Fas - Haiti maçı, dünya futbolunun en gelişmiş ve görsel açıdan en etkileyici stadyumlarından biri olan, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

NFL takımı Atlanta Falcons ve MLS takımı Atlanta United’ın ev sahipliği yaptığı stadyum, fütüristik açılır kapanır çatısı, devasa merkezi video ekranı ve maç günlerindeki coşkulu atmosferiyle ün kazanmıştır.

Mercedes-Benz Stadyumu’nun 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında 70.000’den fazla taraftarı ağırlaması ve turnuva boyunca birçok önemli maça ev sahipliği yapması bekleniyor.

Atlanta’nın, Dünya Kupası süresince en yoğun ev sahibi şehirlerden biri olması bekleniyor; dünyanın dört bir yanından taraftarlar, Amerika’nın önde gelen spor mekanlarından birinde futbol deneyimini yaşamak için buraya akın edecek.