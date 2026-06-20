Fas - Haiti 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Fas - Haiti maçı 24 Haziran 2026 tarihinde saat 18:00 EST ve 22:00 GMT'de başlayacak.

Maç ön izlemesi

Fas, 3. maç günündeki diğer karşılaşmada Brezilya'nın İskoçya'yı yenmesi koşuluyla, bu maçta yenilse bile tur atlamayı garantileyebilir. Kuzey Afrikalılar, sağlam ancak göze çarpan bir performans sergilemediler; Brezilya ile 1-1 berabere kaldılar ve ardından PSV forveti Ismael Saibari'nin erken attığı gol sayesinde İskoçya'yı 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyetle yendiler. Saibari, Brezilya maçında da gol atmıştı. Haiti'nin macerası bu maçın ardından sona erecek, ancak 1974'ten bu yana ilk kez katıldıkları bu turnuva, ne kadar da tarihi bir deneyim oldu. FIFA sıralamasında Haiti'nin 83. sırasından daha altta yer alan tek ülke Yeni Zelanda'dır. Büyük sahnede muhteşem bir performans sergilediler; bu, sorunlu bir ülke için çok ihtiyaç duyulan bir moral kaynağı oldu.

Getty Images

Fas’ın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Fas, 2025 yılında U-20 takımını dünya şampiyonluğuna taşıyan muhteşem başarısının ardından A Milli Takım'ın başına hızla getirilen Mohamed Ouahbi'nin yeni taktiksel liderliği altında turnuvaya giriyor. Ouahbi, Kosova'ya karşı 2-1'lik başarılı bir hazırlık maçı galibiyetinin ardından önemli bir sakatlık endişesi yaşamıyor; bu da ona, tanıdık bir temele dayanan, deneyimli ve son derece uyumlu bir ilk on bir sahaya sürme imkânı tanıyor.

Kadro seçimindeki en dikkat çekici gelişme, Ouahbi’nin U-20’deki genç yetenekleri Othmane Maamma ve Yassir Zabiri’nin kadroya dahil edilmesi olsa da, her ikisinin de yedek kulübesinden dinamik bir enerji katması bekleniyor. Paris Saint-Germain’in dünya çapındaki sağ bek oyuncusu Achraf Hakimi, takımın tartışmasız temel direği olmaya devam ediyor; savunma bloğunu sağlamlaştırırken Fas’ın kanatlardan gelen hücum dizilerini yönlendirmede büyük ölçüde ona güveniliyor.

Getty Images

Haiti’nin kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Haiti'nin kilit oyuncuları arasında, savunmanın tecrübeli direği Johny Placide; geçen sezon Premier Lig'den küme düşen Wolves takımında nadir göze çarpan isimlerden biri olan orta saha dinamosu Jean-Ricner Bellegarde; ve hızı, hareketliliği ve teknik kalitesiyle takımın ana hücum tehdidi olan Sunderland yıldızı Wilson Isidor yer alıyor. Ayrıca, Fransa doğumlu 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ruben Providence’a da dikkat edin; bu oyuncu, PSG ve Roma’da yetişip daha sonra Hollanda’ya yerleşen, yetenekli ve bire bir mücadelelerde üstün bir oyuncudur. Haziran 2024’te göreve geldiğinden beri, Haiti teknik direktörü Sébastien Migné, futbol alanında dikkate değer bir canlanma yaşattı. Migné, ülkedeki derin siyasi kargaşa nedeniyle Haiti'ye hiç ayak basmadı, ancak kadrosuna birlik, inanç ve disiplin duygusu aşılamayı başardı.

Getty Images

Muhtemel Fas ilk 11'i

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Muhtemel Haiti ilk 11'i

Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

Fas'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Kraliyet Silahlı Kuvvetleri)

Defans oyuncuları: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Orta saha oyuncuları: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Forvetler: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Kadrodan çıkarılanlar: Nayef Aguerd (Marsilya), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

Getty Images

Haiti'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defans oyuncuları: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Orta saha oyuncuları: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Forvetler: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Fas'ın teknik direktörü Mohamed Ouahbi'dir. Şu anda bu maçla ilgili teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve bu aşamada muhtemel kadro da açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takım haberlerine yeni bilgiler eklenecektir.

Haiti'nin teknik direktörü Sebastien Migne'dir. Fas'ta olduğu gibi, bu takımda da herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir ve muhtemel ilk 11 henüz açıklanmamıştır. Yeni bilgiler geldikçe güncellemeler yapılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Fas, son dönemdeki güçlü performansıyla Atlanta'ya geliyor: Son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alan takım, hiç mağlup olmadı. En son sonuçları, 13 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Brezilya ile 1-1 berabere kalmalarıydı; bu, savunmadaki direnç sayesinde zorlu bir mücadele sonunda elde edilen bir puandı. Bundan önce, bir hazırlık maçında Norveç ile 1-1 berabere kalmış, ardından Madagaskar'ı 4-0, Burundi'yi 5-0 ve Paraguay'ı 2-1 mağlup etmişti. Bu beş maçta Fas, 14 gol atarken sadece iki gol yedi.

Haiti'nin son beş maçındaki sonuçları ise daha karışık bir tablo çiziyor. En son 14 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında İskoçya'ya 1-0 yenildi. Bundan önce bir hazırlık maçında Peru'ya 2-1 yenildikten sonra Yeni Zelanda'yı 4-0 mağlup etti; bu, son beş maçtaki en göze çarpan sonucuydu. İzlanda ile 1-1 berabere kalması ve Tunus'a 0-1 yenilmesi bu seriyi tamamlıyor; böylece Migne'nin takımı son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet elde etti.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut veri setinde Fas ile Haiti arasındaki karşılaşma verileri bulunmamaktadır. Bu karşılaşmaya ilişkin resmi tarihsel kayıtlar sağlanmamıştır ve iki takım arasında daha önce oynanan hiçbir maç burada kaydedilmemiştir.

Puan Durumu

C Grubu'nda, ilk tur maçlarının ardından Fas şu anda ikinci, Haiti ise üçüncü sırada yer alıyor.