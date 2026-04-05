Fas Genç Milli Takımı, Kuzey Afrika Şampiyonası'nı yeni bir başarıyla tamamladı

Fas 17 Yaş Altı Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası finallerine katılma hakkı kazandıran Kuzey Afrika Federasyonu Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Fas, bugün Pazar günü Libya'nın Bingazi kentindeki Şehitler Stadyumu'nda Libya milli takımını 3-1 mağlup ederek son turda galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

Fas, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Adam Bogazir, 2. dakikada Atlas Aslanları'nın ilk golünü attı, ardından 10. dakikada Muhammed Jaroud, Libya milli takımının golünü kaydetti.

Adam Bouaziz, 45. dakikada ikinci golünü atarak ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fas milli takımı 55. dakikada Adnan Boujovi'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Fas milli takımı, bu turnuvada dört maçını da kazanarak tam puan almayı başardı. Fas, ilk maçında Tunus'u 2-0, ikinci maçında Cezayir'i 3-0, üçüncü maçında Mısır'ı 2-1 ve son olarak da Libya'yı mağlup etti.

