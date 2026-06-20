"Fas gelsin... Onları bekliyoruz"... Abu Treika ile Juliét arasında canlı yayında ateşli bir tartışma

Katar merkezli "beIN Sports" kanallarının stüdyolarında, Mısırlı efsane Muhammed Abu Treika ile ve Hollandalı yıldız Rod Kluivert arasında ateşli bir analiz tartışmasına sahne oldu. 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın İsveç'i 5-1'lik ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından, iki yorumcu, "De Windmolen"lerin büyük takımlarla başa çıkma kapasitesi konusunda farklı görüşler paylaştılar. Bu tartışma, Hollanda tarafının aşırı özgüvenini ve Mısır tarafının gerçekçi uyarılarını ortaya koydu.

Abu Treika, analizinde Hollanda milli takımının şu ana kadar sergilediği performansın büyük takımlarla başa çıkmak için yeterli olmadığını belirtti ve önümüzdeki turlarda Hollanda'ya pahalıya mal olabilecek bariz bir savunma zayıflığı konusunda uyarıda bulundu.

Abu Treika şöyle konuştu: “Hollanda milli takımının şu ana kadar sergilediği performans… Bir sonraki turda Brezilya veya Fas ile karşılaşırsa, her ikisine de yenilecek; çünkü büyük savunma sorunları var.”

Mısırlı sihirbaz sözlerine şöyle devam etti: “Tunus’la (henüz oynamadılar) ve Cezayir’le (Cezayir dostluk maçında 1-0 kazandı) oynadıkları doğru, ancak Fas, Hollanda’nın karşılaştığı Arap takımlarından farklıdır.” Bu sözleriyle, Atlas Aslanları’nın seviyesinin Hollanda’nın son hazırlık maçlarında karşılaştığı rakiplerden çok daha üstün olduğuna açıkça işaret etti.

Ancak Hollandalı efsane Koolit bu analizi kabul etmedi ve tüm rakiplere açık bir meydan okuma mesajı vererek, “Hayır, hayır… Kimseyi korkmuyoruz” diyerek net bir güvenle yanıt verdi.

Hulit’i kışkırtmak ve kendi görüşünü kanıtlamak amacıyla Abu Treika alaycı bir tonla, “O halde umarım Fas ile karşılaşırsınız,” dedi; bu sözleriyle Hollanda’nın Atlas Aslanları gibi güçlü bir milli takım karşısında gerçek bir sınava tabi tutulmasını istediğini ima etti.

Ancak Hoedt geri adım atmadı, aksine meydan okumayı daha da ileri götürerek mutlak bir güvenle “Fas gelsin… Onları bekliyoruz” dedi; bu sözler sosyal medyayı adeta ateşe verdi.