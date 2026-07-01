Fas Futbol Federasyonu üyesi: Lakja, Hakimi’nin yönünü değiştirdi… Dünya Kupası’ndaki hedefimiz de bu

Fas Futbol Federasyonu (Kraliyet Birliği) üyesi İsmail El-Zeytuni, federasyonun yıllardır yürüttüğü projenin “Atlas Kaplanları” milli takımının arka arkaya elde ettiği başarıların nedeni olduğunu vurguladı, Federasyon Başkanı Fawzi Lakjaâ’nın, başta İspanya milli takımında forma giymeye çok yakın olan Ashraf Hakimi olmak üzere, çok sayıda çifte vatandaşlığı olan oyuncuyu Fas’ı temsil etmeye ikna etmede kilit bir rol oynadığını belirtti.

Zeytuni, bugün Çarşamba günü Mısır’ın “Mega FM” radyosuna yaptığı açıklamada, Fas’ın Hollanda’yı yenerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmasının Arap taraftarları sevindirdiğini belirterek, milli takımın elde ettiği başarıların tesadüf eseri olmadığını vurguladı.

Zeytuni, “Hollanda milli takımını mağlup ederek Arap halkını mutlu ettik; bu, yıllardır üzerinde çalıştığımız bir başarı ve taraftarların beklentilerini karşıladık” diye ekledi.

Fazel, Fas projesinin uzun vadeli planlamaya dayandığını açıklayarak, Federasyonun yıllardır Avrupa’daki profesyonel futbolcuları kadroya katmaya odaklandığını belirtti.

Şöyle konuştu: “Fawzi Lekjaâ, Fas Futbol Federasyonu başkanlığına geldiğinden beri, Avrupa’daki profesyonel oyuncuları ve çifte vatandaşlığı olanları Fas milli takımında oynamaya ikna etmeyi hedeflemişti. Hakim Ziyech ve İbrahim Díaz gibi çok sayıda oyuncuyla bu hedefimize ulaştık. Ayrıca Ashraf Hakimi, İspanya milli takımında oynamaya çok yakındı, ancak onu Fas için oynamaya ikna etmeyi başardık."

Ayrıca Fas milli takımının şu anda Avrupa’nın en güçlü liglerinde forma giyen ve Fas kimliğini koruyan oyunculardan oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Şöyle konuştu: “Avrupa’nın en büyük liglerinde oynayan ve Fas futbol felsefesine uygun şekilde hareket eden, aynı zamanda Fas kimliğini koruyan oyuncularımız var. Milli takıma ilk kez katılan ve beklentileri karşılayan Ayoub Bouadi’yi örnek verebiliriz; ayrıca Yassine Bounou gibi kilit isimler de var. Ancak en önemlisi, tüm sistemin Fas milli takımına hizmet ediyor olmasıdır.”

Zituni, teknik direktör Walid Regragui’nin yaptığı çalışmayı da övdü ve aynı zamanda futbolda herhangi bir antrenörün görevde kalmasının sonuçlarla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Zeytuni, “Walid Regragui’nin Fas milli takımıyla yaptığı büyük çalışmaya saygı duyuyoruz, ancak futbolda ayrılıklar olasıdır ve sonuçlardaki istikrar, başarının gerçek kanıtıdır.” dedi.

Yarı final hedefi

Fas Futbol Federasyonu üyesi, milli takımın bu yılki Dünya Kupası’ndaki hedefleri hakkında konuşarak, bir kez daha yarı finale yükselmenin temel hedef olduğunu vurguladı.

"Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmedi; her şey konsantrasyon ve planlama ile yapılıyor. Bugün hedeflerimiz yüksek; tıpkı geçen turnuvada olduğu gibi Dünya Kupası yarı finaline çıkmak istiyoruz," dedi.

Şöyle devam etti: “Dünya Kupası finaline giden yol zorluklarla dolu olacak, ancak yarı finale çıkacak potansiyele ve kapasiteye sahibiz.”

Kanada ile yapılacak maçla ilgili olarak Zitouni, maçın kolay olmayacağını vurgularken, aynı zamanda Yassine Bounou’nun sergilediği performansı övdü.

Şöyle konuştu: “Kanada maçı kolay olmayacak. Yasin Bouno, Faslı taraftarların beklentilerini her zaman karşılıyor ve performansı gerçekten muazzam.”

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Bono ve El Hadary karşılaştırması

Ayrıca, Bono ile Mısır milli takımının eski kalecisi Essam El-Hadary arasında doğrudan karşılaştırma yapmayı reddeden teknik direktör, “İkisini karşılaştırmak zor, çünkü ikisi de en üst seviyede kaleciler” diye ekledi.

Ve şöyle devam etti: “Essam El-Hadary muhteşem bir geçmişe sahip, o ‘Yüksek Set’ olarak biliniyor ve Mısır milli takımının üç kez Afrika Uluslar Kupası’nı kazanmasına katkıda bulundu.”

Başka bir konuya değinen Zeytuni, Faslı Hüseyin Ammouta’nın Al-Ahly’nin teknik direktörlüğüne atanması hakkında konuştu ve kulüp yönetiminin doğru bir seçim yaptığını vurguladı.

Amouta’nın Al-Ahly’deki zorlu görevi

Zeytuni, “El-Hussein Ammouta’yı yakından tanıyorum. Harika bir futbolcuydu ve hem saha içinde hem de saha dışında son derece güçlü bir karaktere sahip bir teknik direktör,” dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Kendine özgü bir oyun tarzı var ve bunu sahada uyguluyor. Al-Ahly ile başarılı olacağına ve takımı eski konumuna geri getireceğine inanıyorum.”

Zeytuni, açıklamalarını Mısır milli takımına Dünya Kupası’nda başarılar dilemekle sonlandırdı ve şöyle dedi: “Arap ve Afrika futbolunu onurlandırmak için Mısır milli takımının turnuvada en ileri aşamaya ulaşmasını diliyorum, özellikle de Fas, Mısır ve Cezayir, Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükselen Arap milli takımlarını temsil ediyor.”