Fas Futbol Federasyonu, resmi bir açıklamada Akred ve Zalzuli'nin kadro dışı bırakılma nedenlerini açıkladı

Fas Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’nda ABD, Kanada ve Meksika’da mücadele edecek Atlas Aslanları kadrosundan Naif Akrad ve Abdelsamad El Zalzouli’nin çıkarılmasının ayrıntılarını açıkladı.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Wahbi, Perşembe günü 26 kişilik nihai kadrodan Akred ve Zalzouli'yi çıkardı ve onların yerine Amin Sebai ile Marwan Saadane'yi dahil etti. Bu değişiklik, turnuva kuralları gereği, takımın Dünya Kupası'ndaki ilk maçından birkaç gün önce yapıldı.

Zalzouli ve Akrad, sosyal medya hesapları üzerinden kadrodan çıkarılmalarının perde arkasını anlattılar.

Fas milli takımı, dün Perşembe akşamı başlayan turnuvanın 3. grubunda, önümüzdeki Pazar sabahı Brezilya ile oynayacağı maç için hazırlanıyor.

Fas Futbol Federasyonu, bugün Cuma günü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026 Dünya Kupası finallerine katılımın başlamasına birkaç gün kala, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, milli takım oyuncularının genel sağlık durumunun iç rahatlatıcı olduğunu teyit eder. Oyuncuların çoğu, bu kritik aşamanın gereklilikleri ve Faslı taraftarların beklentileriyle uyumlu olarak, iyi koşullarda ve belirlenen hazırlık programına göre hazırlıklarına devam etmektedir".

Federasyon, milli takım oyuncularının titiz ve sürekli tıbbi takibi kapsamında, sağlık ekibinin bazı oyuncuların sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri ulusal kamuoyuna ve Faslı taraftarlara bildirdiğini de ekledi.

Abdel Samad El Zalzouli'nin bir dizi uzman tıbbi muayeneden geçmesinin ardından, sağ dizinde burkulma ve iç yan bağ yırtığı olduğu ortaya çıktı. Bu yaralanma, uzun bir tedavi ve rehabilitasyon süreci gerektiriyor ve bu da onun 2026 Dünya Kupası'na katılmasını engelleyecek.

Naif Akard'a gelince, uygulanan tedavi ve rehabilitasyon programı sayesinde son haftalarda sağlık durumunda belirgin bir iyileşme görüldü. Kaydedilen olumlu gelişmeye rağmen, turnuvanın başlamasına kalan süre, turnuvaya en iyi koşullarda katılabilmesi için fiziksel ve rekabetçi hazırlığını tam olarak geri kazanması için yeterli değil.

Fas Futbol Federasyonu, onaylanmış tıbbi raporlara dayanarak ve turnuva başlangıcından itibaren kadronun tam hazırlığını sağlamak amacıyla, teknik direktör Mohamed Wahbi'nin Amin Sebai ve Marwan Saadane'yi 26 kişilik nihai kadroya davet etmeye karar verdiğini vurguladı.

Amin Sebai ve Marwan Saadan'ın, Fas milli takımının son hazırlık kampına yedek kadroda katıldıkları ve bu önemli aşamada kadroya katılmaya hak kazandıracak bir bağlılık ve hazırlık sergiledikleri belirtildi.

Fas Futbol Federasyonu, oyuncuların sağlık durumunu yakından takip etmeye devam edeceğini vurguladı ve Abdelsamad El Zalzouli ile Nayef Akrad'a acil şifa ve sahalara hızlı bir dönüş diledi.

Federasyon, açıklamasının sonunda, bu ikilinin bu küresel futbol etkinliğine katılamamasına rağmen, milli takım ailesinin önemli bir parçası olmaya devam edeceklerini ve bu tarihi aşamada takım arkadaşlarına destek ve yardımlarını sürdüreceklerini vurguladı. Bu tutum, takım ruhuna ve Atlas Aslanları'nı çeşitli turnuvalarda ayıran değerlere olan inançtan kaynaklanıyor.