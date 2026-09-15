Fas Futbol Federasyonu, İspanyol kulübü Real Betis'in Faslı oyuncusu Abdüssamed Ezzalzuli hakkında yaptığı talebi, yaklaşan uluslararası ara başlamadan önce reddetti.

Fas'ın "Le360 Sport" sitesi, Fas Federasyonu'nun Real Betis'in teklifini reddettiğini belirtti. Söz konusu teklif, Ezzalzuli'nin Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi'nin yaklaşan uluslararası ara sırasında Gabon ve Lesotho karşılaşmalarına çıkacak kadroya davetine icabet etmemesine olanak tanıyan bir izin almayı hedefliyordu.

Aynı kaynağa göre Real Betis, Ezzalzuli'nin bir sonraki Fas Milli Takımı kampına katılmaktan muaf tutulmasını, dolayısıyla oyuncunun, Atlas Aslanları'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine götüren elemeler kapsamında Lesotho ile karşılaşmaya hazırlandığı Güney Afrika'ya gitmemesini istemişti.

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Abdüssamed Ezzalzuli'nin Real Betis'in Villarreal karşısındaki maçında forma giymesi, Fas Federasyonu'nun tutumunu güçlendirmiş görünüyor; zira bu durum, oyuncunun iyi bir sağlık durumunda olduğunu ve milli takım davetine icabet etmesini engelleyecek herhangi bir sakatlık ya da fiziksel sorun yaşamadığını teyit etti.

Fas Federasyonu, Ezzalzuli'nin Real Betis ile sahaya çıkmasının hazır olduğuna dair açık bir gösterge olduğunu, dolayısıyla önümüzdeki günlerde fiziksel durumunda yeni bir gelişme yaşanmadığı sürece yaklaşan uluslararası ara döneminde Fas Milli Takımı kampına katılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını değerlendiriyor.

Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine götüren elemeler kapsamında, sırasıyla bu ayın 25 ve 29 Eylül'ünde Gabon ve Lesotho ile iki maça çıkmaya hazırlanıyor.

Bu iki maç, Muhammed Vehbi yönetiminde önümüzdeki müsabakalara hazırlıklarını sürdüren Fas Milli Takımı'nın hesaplarında büyük önem taşıyor. Vehbi, bir sonraki kampa davet edilen oyuncuların nihai listesini açıklayacak.

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Muhammed Vehbi'nin, önümüzdeki perşembe günü Eylül kampının 23 oyuncudan oluşacak nihai listesini açıklaması bekleniyor. Listenin açıklanması, özellikle Fas Milli Takımı ile son Dünya Kupası finallerinde forma giymiş bazı oyuncuların yer almama ihtimali göz önüne alındığında, önümüzdeki iki karşılaşmada sahaya çıkacak isimlere dair tartışmayı sona erdirecek nitelikte olacak.

Şu an itibarıyla Abdüssamed Ezzalzuli, Fas Federasyonu'nun Real Betis'in oyuncuyu milli takıma katılmaktan muaf tutma talebini reddetmesi ve oyuncunun son dönemde İspanyol takımıyla forma giymesi ışığında, Vehbi'nin listesinde yer almaya aday görünüyor; bu durum, teknik heyetin onu yaklaşan uluslararası ara için davet etme yönündeki tutumunu destekliyor.