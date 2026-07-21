Bayern Münih'in 24 yaşındaki Fransız yıldızı Michael Olise, Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşünün ardından beklenmedik bir kişisel krizle karşı karşıya. Fas asıllı bir Alman kadın, oyuncudan olma 20 aylık bir kız çocuğunun varlığını ortaya koydu; nafaka ve çocuğun tam olarak tanınması konusunda ise hukuki bir anlaşmazlık sürüyor.

Alman "Bild" gazetesi, birinci sayfasında Düsseldorf'ta yaşayan 34 yaşındaki Fatima Zonbrisher'in ifadesine yer verdi. Zonbrisher, oyuncuyla 4 yıl önce, İngiliz kulübü Crystal Palace'ta oynadığı dönemde duygusal bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkinin iki yıl sürdüğünü, ayrılmalarından iki hafta sonra ise hamile olduğunu fark ettiğini doğruladı.

Münih'te yapılan babalık testi, Olise'nin Aaliyah Nur adlı çocuğun babası olduğunu kanıtladı. Ancak Zonbrisher, oyuncuyu kızını görmeyi ve uygun nafakayı ödemeyi reddetmekle suçladı. Avukatlarının başlangıçta yalnızca aylık 836 euro teklif ettiğini, ardından bunu iki bin euroya çıkardıklarını, ancak iki yıldır kendisine fiilen herhangi bir ödeme yapmadıklarını belirtti.

Zonbrisher gazeteye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Onun çocuğuna karşı sertliğini görmek beni üzüyor. Benimle doğrudan konuşmuyor, aksine ona çocuğu görmemesini tavsiye eden avukatlarını gönderiyor. Hatta bir tanesi bana çocuk için ikinci el kıyafetler almamı önerdi."

Buna karşılık Olise'nin hukuk ekibi bu suçlamaları reddetti. Oyuncunun en başından beri yardım teklif ettiğini ve halen dostane bir anlaşmaya varmaya açık olduğunu vurgulayan ekip, Zonbrisher'in Fransız mahkemeleri önünde aylık 60 bin euro nafaka talep ettiğini ancak bu talebin sonuçsuz kaldığını, buna karşın Olise'nin Almanya'da yasal olarak izin verilen üst sınırı aşan bir tutar ödemeyi teklif ettiğini açıkladı.

Bu skandal, 2026 Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan isim olan hücum orta saha oyuncusu için hassas bir zamanda geldi. Öte yandan, İspanya'nın başkentinde arkadaşı Kylian Mbappé'ye katılması için onunla anlaşmaya çalışan Real Madrid'in kulislerinde adı güçlü bir şekilde geçiyor. Bu da mahremiyetine düşkünlüğüyle tanınan oyuncu için söz konusu ifşayı sert bir darbe haline getiriyor.