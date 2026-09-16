Nassr, dün akşam Hazza bin Zayed Stadı'nda ağırlandığı Al Ain karşısında ağır bir yenilgi aldı ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Grubu'ndaki yolculuğuna başladığı maçta 4-0 mağlup oldu.

Suudi gazetesi El Riyadiyye'ye göre bu yenilgi, Nassr'ın turnuvanın 2003 yılında kurulmasından bu yana katıldığı maçlar içindeki tarihinin en büyük mağlubiyetini temsil ediyor. Takım, daha önce müsabakada aldığı ve yine 4-0 sonuçla biten en kötü sonuca ortak olmuş oldu.

Hüseyin Rahimi, 25. dakikada Al Ain adına skoru açtı. Aynı oyuncu 63. dakikada ikinci golü ekledi ve iki golü de, Emirlik takımının hücum hattının liderliğini kendisiyle paylaşan ağabeyi Süfyan Rahimi'yle birlikte kutladı.

Al Ain'in üstünlüğü bununla da sınırlı kalmadı; Süfyan Rahimi 72. dakikada üçüncü golü eklerken, oyuna sonradan giren Yunan forvet Giorgos Giakoumakis 85. dakikada ev sahibinin dörtlüsünü tamamladı.

Nassr bu sonuçla, turnuvaya katıldığı tarih boyunca aldığı en kötü mağlubiyetin hatıralarını yeniden yaşattı. O yenilgiyi 2016 sezonunun grup aşamasında, o dönem "Lekhwiya" adını taşıyan Katarlı Duhail karşısında almıştı.

Müsabaka, 2024-2025 sezonunun başından itibaren "Elit" dönemine girmeden önce AFC Şampiyonlar Ligi adını taşıyordu. Böylece Nassr'ın Al Ain karşısındaki yenilgisi, turnuvanın her iki isminde de aldığı en büyük mağlubiyet oldu.

Başkent takımı ayrıca Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou yönetiminde ikinci yenilgisini aldı. İlk mağlubiyet, Suudi Roshn Ligi müsabakalarında Ittihad karşısında 2-1'lik skorla yaşanmıştı.

Nassr, ikinci hafta maçında Riyad'da Özbek Navbahor'u ağırlarken telafi peşinde koşacak; Al Ain ise Iraklı Al Quwa Al Jawiya'ya konuk olacak.

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