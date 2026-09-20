Fas finali ve Mısır karşılaşması: Mendy emeklilik kararının ardından sürpriz bir açıklama yaptı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Édouard Mendy, ülkesinin milli takımındaki kariyerine son verme kararı aldı. Bu adım, "Teranga Aslanları" formasıyla geçirdiği 8 yılın ardından geldi. Mendy bu süre zarfında iki kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı ve iki Dünya Kupası'nda görev aldı.

59 milli maça çıkan 34 yaşındaki Mendy, "L'Équipe" gazetesine verdiği röportajda, emeklilik kararının Senegal'in Fas'ta Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından zihninde şekillenmeye başladığını ve Dünya Kupası'ndan sonra da bu düşünceyi sürdürdüğünü, yeni nesle yol açabileceği noktaya ulaştığını hissettiğini vurguladı.

Mendy şunları söyledi: "Ülkemi mümkün olan tüm turnuvalarda temsil ettikten sonra durmak için doğru zamandı. İki Dünya Kupası'nda, ya da daha doğrusu iki buçuk Afrika Uluslar Kupası'nda görev aldım; çünkü ne yazık ki ilkinde sakatlandım. Katıldığım 3 turnuvanın ardından iki kupa kazanacak kadar şanslıydım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Görevimi yerine getirdiğimi, tecrübemi aktarmaya katkıda bulunduğumu, yeni nesle çok yakın olduğumu ve onları gelecekteki mücadelelere mümkün olan en iyi şekilde hazırladığımı hissettim."

Mendy'nin kararı, Patrick Vieira'nın Senegal milli takımının başına geçmesiyle aynı zamana denk geldi. Kaleci, yeni teknik direktörün kendisiyle iletişime geçtiğini, projesini ve kendisine vermek istediği rolü açıkladığını, bunun kendisini çok etkilediğini ancak tutumunu değiştirmediğini ifade etti.

Şöyle açıkladı: "Patrick beni aradı ve projesini, vizyonunu ve bu vizyondaki rolümü anlattı. Bana vermek istediği rolden çok etkilendim. Sonuçta bu Patrick Vieira, gerçekten büyük bir oyuncu. Ona vizyonumu ve kararımı anlattım, ama yine de beni ikna etmeye çalıştı."

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin kalecisi, tutumunu netleştirmeden önce Vieira'dan düşünmek için biraz zaman istediğine dikkat çekti ve milli takımla yeni bir dönem başlatmak istemediğini, çünkü bu dönemi sürdürememe ihtimalinin yüksek olduğunu bildiğini açıkladı.

Şöyle dedi: "Tamamlayamama ihtimalimin yüksek olduğunu bildiğim halde bu grupla yeni bir döneme başlamak istemedim. Yeni grubun hızla oturmasını, kendi yolunu bulmasını ve milli takımda devam etmem ya da emekli olmamla ilgili herhangi bir karışıklık yaşanmamasını tercih ettim."

Mendy, uluslararası yolculuğunun sona ermesinin ardından Senegal halkının kendisiyle ilgili hangi imajı korumasını istediğinden bahsetti ve en önemli meselenin, ülkesinin çıkarını her şeyin üstünde tutan bir oyuncu olarak görülmek olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Hatırlamalarını istediğim şey, ülkesinin çıkarını her şeyin üstünde tutan bir vatanseverdir. Sekiz yıl boyunca milli takıma en yüksek önceliği verdim. Sakatlıklara rağmen, zor koşullara rağmen, vatanın çağrısına her zaman en iyi şekilde cevap vermeye çalıştım."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bu sonuçları elde etmek ve Senegal halkını mutlu etmek en büyük zaferlerimdir." Mendy, son Afrika Uluslar Kupası'ndaki (Fas'ta) olayların emeklilik kararı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ve bu meselelerin kişisel kararından farklı bir çerçevede ele alındığını vurguladı.

Senegal milli takımı, 18 Ocak'ta Fas'ı uzatmaların ardından 1-0 mağlup etmişti. Fas lehine penaltı verilmesinin ardından Senegal oyuncularının sahayı terk edip soyunma odalarına yönelmesiyle geniş bir tartışmaya sahne olan bir finaldi.

Mart ayında Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Senegal'i maçı 3-0 kaybetmiş saymaya karar verdi. Ardından Senegal Futbol Federasyonu, davayı görüşmek için 8 Ekim tarihini belirleyen Spor Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Milli takım kariyerinin en öne çıkan maçı sorulduğunda Mendy, Mısır'a karşı oynanan 2022 Afrika Uluslar Kupası finalini seçti. Normal süre ve uzatmaların golsüz beraberlikle sona ermesinin ardından Senegal bu maçı penaltılarda 4-2 kazanmıştı.

Şöyle dedi: "Basitçe, Kamerun'da Mısır'a karşı oynadığım ilk Afrika Uluslar Kupası finalim. Bu benim ilk kıtasal finalimdi; çünkü 2019'da parmağımda kırık yaşadım. Tüm o baskıyı, ülkenin tüm beklentilerini hissettim. O ilk yıldızı kazanmak inanılmaz bir duyguydu, eşi benzeri olmayan bir duyguydu."

Uluslararası kariyerine son vermesine rağmen Mendy, bireysel düzeyde olağanüstü bir yıl geçiriyor. Sezonun en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterilenler listesine girdi ve bu adaylığı kendisi için özel bir gurur kaynağı olarak değerlendirdi.

Şunları söyledi: "Bu büyük bir gurur kaynağı. Hatta Chelsea'de bulunduğum dönemdeki adaylığımdan daha büyük bir gurur kaynağı; çünkü hem kulüp hem de milli takım düzeyinde harika bir yılın gerçek bir taçlandırılmasını temsil ediyor."

Mendy, kupalar kazanmayı, kulübünde kaptan olarak daha büyük sorumluluklar üstlenmeyi ve Senegal milli takımındaki liderlik rolünü bir araya getirdikten sonra, bu sezonun profesyonel kariyerinin başından bu yana kendisi için en tatmin edici sezon olduğunu açıkladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Benim için son derece tatmin edici bir yıldı, profesyonel olduğumdan bu yana en iyisi. Otuz dört yaşında ve birçoğunun ikinci sınıf lig olarak tanımladığı Suudi Arabistan'da oynarken aday gösterilmem, bu yıl ulaştığım seviyeyi gösteriyor."