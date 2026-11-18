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FIFA güncel dünya sıralamasını yayımladı. Hollanda Millî Takımı, son millî maç döneminin ardından dokuzuncu sırada kaldı. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde iki galibiyet alan Fas, dünya beşinciliğine yükseldi. Ülke daha önce hiç bu kadar üst sırada yer almamıştı.

Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 yendi ancak birkaç gün sonra Almanya'da 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu yenilgiye rağmen onuncu sıradaki Kolombiya, Hollanda'nın gerisinde kalırken teknik direktör Mark van Bommel'in çalıştırdığı Belçika sekizinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Fas, geçen hafta Nijer'i iki kez yendi (5-1, 0-1) ve böylece 2027 yazında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazandı. Son maçın sonucunu, Fas'ın bugüne kadarki en genç golcüsü olan Ajaxlı Abdellah Ouazane belirledi.

Fas, dünya sıralamasında daha önce hiç bu kadar üst basamakta yer almamıştı. Kuzey Afrika ekibi, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale ve 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesiyle birlikte son yıllarda büyük bir gelişim gösterdi.

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Ayrıca Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın galibi ilan edildi ve 2030 Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden biri olacak. Fas, bu turnuvanın finaline de Rabat'taki yeni Prince Moulay Abdellah Stadium'da ev sahipliği yapmayı umuyor.

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İspanya, beklendiği gibi zirvede. Son dünya şampiyonu, geçen hafta İngiltere karşısında nadir görülen bir yenilgi aldı. Madrid'deki 2-3'lük skorla La Roja 43 maç sonra ilk kez mağlup oldu.

Dünya Kupası ikincisi Arjantin'de Nico Paz kalıcı olarak yeni 10 numara olacak gibi görünüyor. Arjantin şimdilik ikinci sırada. Üçüncü sıradaki Fransa'yı ise dördüncü sırada yer alan İngiltere yakından takip ediyor.

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FIFA, sıralamasını ELO modelini kullanarak oluşturuyor. Bu yöntemde, oynanan maçlara göre bir takımın mevcut puan toplamına puan ekleniyor veya toplamdan puan düşülüyor.

Eklenen veya düşülen puanlar kısmen takımın göreceli gücüne, maçın önemine, maçın sonucuna ve beklenen sonucuna göre belirleniyor. FIFA'nın internet sitesindeki sıralamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.