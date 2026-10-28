Fas Milli Takımı'nın efsanelerinden Mustafa Haci, 2030 Dünya Kupası finalinin Fas topraklarında oynanmasını talep ederek "Afrika bayrağını yükseltmenin zamanı geldi" dedi.

Fas, turnuvanın başlangıcının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Arjantin, Uruguay ve Paraguay'ın birer maça ev sahipliği yapacağı gelecek Dünya Kupası'nın organizasyonuna İspanya ve Portekiz ile birlikte ortaklık ediyor.

Fas ve İspanya, 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapmak için rekabet ediyor.

İspanyol basını, maçın "Santiago Bernabeu" stadında oynanması için güçlü bir kampanya yürütürken, Fas, maçın Dar el-Beyda yakınlarındaki Benslimane bölgesinde inşası süren Büyük II. Hasan Stadı'nda oynanması konusunda ısrar ediyor.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, "Dünya Kupası finali, Santiago Bernabeu gibi efsanevi bir statta oynanmalı" dedi.

Ancak Mustafa Haci, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin tarih boyunca turnuvaya defalarca ev sahipliği yapmış olması göz önüne alındığında, bu maçın Fas'ta oynanmasının adil olacağı görüşünde.

Haci, Kooora'ya verdiği ve daha sonra yayınlanacak olan görüntülü bir söyleşide şunları söyledi: "Elbette finalin Fas'ta, Kazablanka ya da Rabat'ta oynanmasını istiyorum; özellikle de buna bizi hak sahibi kılan imkânlara sahip olduğumuz için."

Haci sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Kupası finalinin, 2010'da Güney Afrika'da oynanan ilk seferin ardından ikinci kez Afrika'da oynanmasını görmek istiyorum. Afrika bayrağını yükseltmenin zamanının geldiğini düşünüyorum."

İspanyol basınının, son dönemde İspanyol stadyumlarındaki ırkçılığa dair tartışmaların yayılmasına rağmen Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma talebi hakkında ise Haci şöyle yorumladı: "Evet, açıkçası orada ırkçılık olduğunu görüyorum. Ayrıca maçın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birden fazla kez oynanmış olmasına rağmen Afrika'dan uzak tutulmasını talep ederken de ırkçılık yapıyorlar."

Fas'ın, kimilerinin tarihin en iyileri arasında saydığı Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı aşan bir Dünya Kupası sürümü sunup sunamayacağı konusunda ise Haci, Fas'ın imkânlarına olan güvenini dile getirdi.

Eski Faslı yıldız şu yanıtı verdi: "Evet, Fas futbolu yetkilileri 2012'den bu yana oyunu geliştirmek için birden fazla alanda çalışıyor. Bugün artık tüm donanımlara sahibiz; öyle ki Avrupa liglerinde oynayan çifte vatandaşlıklı oyuncular Fas için oynamak istiyor."

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