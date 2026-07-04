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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fas, Dünya Kupası elemelerinde Afrika’daki tüm milli takımların toplam puanına eşitledi!

Kanada - Fas
Kanada
Fas
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Belçika - Senegal
Belçika
Senegal
Kanada
Fas
ABD
Arjantin
Mısır
Belçika
Senegal

Atlas Aslanları yeniden çeyrek finale yükseldi

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turu kapsamında bugün Cumartesi akşamı ABD’nin Houston kentindeki stadyumda Kanada’yı 3-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek, Dünya Kupası’ndaki tarihi rekorlarını daha da pekiştirdi.

Bu sonuçla Fas, Dünya Kupası tarihindeki eleme turlarındaki galibiyet sayısını 4’e çıkardı; bu rakam, turnuvanın bu aşamalarında Afrika takımlarının elde ettiği toplam galibiyet sayısının (8) yarısına denk geliyor.

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Fas, Dünya Kupası eleme turlarında 4 galibiyetle tarihi Afrika listesinin başında yer alırken, onu her biri birer galibiyetle Kamerun, Senegal, Gana ve Mısır takip ediyor.

Ayrıca “Atlas Kaplanları”, Avrupa ve Güney Amerika kıtaları dışındaki ilk milli takım olarak, iki ardışık Dünya Kupası turnuvasında çeyrek finale yükselmeyi başardı ve 2022 Dünya Kupası’nda elde ettiği tarihi başarıyı tekrarladı.

Ezzedine Ounahi, 50. ve 82. dakikalarda Kanada kalesine iki gol atarak Fas'a galibiyeti getirdi; ardından 90+8. dakikada Sofyan Rahimi üçüncü golü attı. Böylece "Atlas Aslanları", çeyrek finalde Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.


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