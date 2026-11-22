Faslı Yassir Zabiri, Racing Santander formasıyla gol yollarındaki parlak performansını sürdürerek bu sezon La Liga'nın en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline geldi. Ligdeki ilk 13 maçında gol sayısını 11'e çıkaran genç forvet, adını Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic ve Jude Bellingham gibi La Liga'ya olağanüstü bir başlangıç yapan seçkin isimlerin arasına yazdırdı.

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İspanyol gazetesi Marca, 21 yaşındaki Faslı golcünün sezonun başından bu yana dikkat çekici rakamlara ulaştığını yazdı. Gazeteye göre Zabiri, sezonun henüz yaklaşık üçte birini geride bırakmasına rağmen Racing'e transfer edildiğinde açıkladığı 10 gol hedefini şimdiden aştı.

Gazete, La Liga'daki ilk 13 maçında ondan daha fazla gol atmayı başaran yıldızların sayısının oldukça sınırlı olduğunu vurguladı. Bu isimler Ronaldo Nazario, Romario ve Robert Lewandowski.

Zabiri'nin yükselişinin son halkası, pazar akşamı La Liga'nın 13. haftasında oynanan Real Sociedad maçında yaşandı. Faslı golcü, altıncı ve sekizinci dakikalarda yalnızca 112 saniye içinde üst üste iki gol atarak Racing Santander'i 3-2'lik heyecanlı bir galibiyete taşıdı. Bu erken hücum desteği rakibin hesaplarını altüst etti ve haftanın en önemli karşılaşmalarından birinin kaderini belirledi.

Faslı forvetin etkisi iki golle sınırlı kalmadı. Ceza sahası içindeki hareketliliğini sürdürüp Real Sociedad savunmasına baskı kuran Zabiri, Canales'in Racing adına gole çevirdiği penaltıyı da kazandı.

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Zabiri ilk golünü Iker Loki'nin pasıyla attı. İkinci golde ise kaleci Remiro'nun topu kontrol ederken yaptığı hatadan yararlandı ve fırsatları değerlendirip rakiplerini hatalarının bedelini ödetme konusundaki becerisini bir kez daha kanıtladı.

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Maçın ardından attığı iki golden ve güçlü bir rakibe karşı alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zabiri, gol atmayı sürdürme ve mevcut sayısını aşma hedefini şu sözlerle vurguladı: "İki golden ve büyük bir takıma karşı kazandığımız galibiyetten dolayı çok mutluyum. İki gol atmak ve galibiyet almak güzel bir şey. Elbette 11 golden fazlasını atmaya çalışacağım."

Bu sözler, İspanyol ekibiyle serüvenine başlamadan önce kendine koyduğu hedefi aşmayı başaran genç golcünün kazandığı özgüveni yansıtıyor.

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Öte yandan Racing Santander Teknik Direktörü José Alberto López de Faslı golcünün sergilediği performansı övdü. López, oyuncunun değerinin yalnızca attığı gollerden ibaret olmadığını; sahadaki çalışkanlığını, teknik talimatlara bağlılığını, taktik disiplinini ve oyunu okuma becerisini de kapsadığını belirtti. Zabiri'nin topsuz hareketlerini ve boş alanları değerlendirmesini de öven López, onun varlığının takım arkadaşlarına ek hücum seçenekleri sunduğunu ve rolünün kale önünde pozisyonları bitirmekle sınırlı olmadığını vurguladı.

Zabiri, geçen temmuz ayında Fransız ekibi Rennes'den kiralık olarak Racing Santander'e katılmıştı. Sözleşmesinde İspanyol kulübüne bonservisini kalıcı olarak alma imkânı tanıyan bir madde bulunmuyor. Ancak etkileyici performansı kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti ve Fas Milli Takımı'na davet edilmesinin yolunu açtı. Zabiri, milli formayla mevcut uluslararası arada da bir gol attı.