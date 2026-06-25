Fas, Cezayir’in tarihi rekoruna ulaştı… ve Dünya Kupası’ndaki tuhaf lanetini kırdı

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası 3. Grup’un son turunda bugün Perşembe sabahı Haiti’ye karşı geriye düşmesine rağmen maçı 4-2’lik skorla kazanarak Dünya Kupası tarihine birçok açıdan adını yazdırdı.

Böylece Fas, 2014 Dünya Kupası’nda Güney Kore’yi 4-2 mağlup eden komşusu Cezayir’in ardından, Dünya Kupası’nda tek bir maçta 4 gol atan ikinci Afrika milli takımı oldu.









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Ayrıca “Atlas Aslanları”, Dünya Kupası tarihlerinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya daha imza attı; ilk kez gerideyken bir maçı kazanmayı başardılar.

Fas milli takımı, Dünya Kupası'nda geriye düştüğü önceki 12 maçın 11'ini kaybetmişti. Kalan tek maç ise 1970 Dünya Kupası'nda Bulgaristan ile 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Fas, Haiti karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen (1-0 ve 2-1) skoru tersine çevirmeyi başardı.

Bu galibiyetle “Atlas Aslanları”, her iki takımın da 7 puan topladığı grup aşamasını, gol farkıyla lider olan Brezilya’nın ardından 3. Grubu ikinci sırada tamamladı.

Fas Milli Takımı, Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı 6. Grubun lideri ile 32'li turda karşılaşacak. Bugün İskoçya'yı 3-0 mağlup eden Brezilya ise aynı grubun ikincisiyle karşılaşacak.

Hollanda, son maça grubunun lideri olarak giriyor; bu da, birinci sıradaki yerini koruduğu takdirde bir sonraki turda Fas milli takımıyla karşılaşması için en güçlü aday olmasını sağlıyor. Japonya ise gol farkıyla ikinci sırada yer alıyor (her ikisi de 4 puan).







