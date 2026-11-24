Reklam

Fas, Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın Senegal'i 2026 Afrika Kupası'nın galibi ilan etme kararını kesinlikle kabul etmiyor. Fas Futbol Federasyonu (FRMF), salı günü karara itiraz edeceğini duyurdu.

18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan Afrika Kupası finalinde büyük bir futbol dramı yaşandı. Senegal, nefes kesen maçta Fas'ı mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü uzatmalarda Pape Gueye attı.

Ancak öncesinde bir dizi tartışmalı olay yaşandı. Senegal'in normal sürenin son bölümünde attığı gol geçersiz sayıldı, Fas'a ise duraklama dakikalarında penaltı verildi. Bu kararlara çok öfkelenen Senegalli oyuncular sahayı terk etmeye karar verdi.

Kısa süre sonra maçı tamamlamak için soyunma odasından geri döndüklerinde, Brahim Díaz verilen penaltıyı Panenka vuruşuyla kaçırdı. Böylece uzatmaların ardından kazanan yine Senegal oldu. Ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) daha sonra sahayı terk etmenin kurallara aykırı olduğuna hükmetti ve Fas'ı şampiyon ilan etti.

Reklam Reklam

Senegal de bu kararı kabul etmedi ve son sözü CAS'ın söylemesi gerekti. CAS, salı günü Senegal'in Afrika Kupası'nın gerçek galibi olarak anılabileceğine karar verdi. Fas Futbol Federasyonu ise şimdi ‘tahkim sürecinin bütünlüğü ve güvenilirliği’ konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirtiyor.

Related Topics

CAS adına davayı inceleyen Alman tahkim hakemi Ulrich Haas'ın, kararın açıklanmasından 48 saat önce Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall ile temasa geçtiği öne sürülüyor. Fas tarafı bunu şüpheli buluyor.

Federasyon ayrıca CAS'ın Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB ile FIFA'nın kurallarını dikkate almadığını savunuyor. Federasyona göre, bu kurallar uygulansaydı Senegal oyuncularının Afrika Kupası finalinde sahayı terk etmesi, şampiyonluğun Fas'a verilmesi için yeterli gerekçe olmalıydı.

Reklam

Açıklama şu sözlerle sona eriyor: “Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, CAS kararına itiraz etmek için mevcut tüm hukuki yollara başvurma niyetini bu nedenle teyit eder.”

İtirazı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi inceleyecek ancak mahkeme davanın tamamını yeniden değerlendirmeyecek. Mahkeme, CAS kararını yalnızca ciddi bir hukuki veya usule ilişkin eksiklik varsa, örneğin bir hakemin bağımsızlığına gölge düşmüşse iptal edebilir. Haas ile Senegal Futbol Federasyonu Başkanı arasında gerçekleştiği öne sürülen temas da bu noktada rol oynayabilir. Yine de Fas'ın itirazının kabul edilmesi pek olası görünmüyor.