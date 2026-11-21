Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) daimi komitelerinin yenilenmesi süreci, bugün cumartesi günü Nijerya'nın başkenti Abuja'da toplanan Genel Kurul'un ardından açıklandı ve Fas'ın 4 farklı komitede temsil edilmesiyle sonuçlandı.

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Kulüp müsabakaları, futbolun gelişimi ve yaş grupları ile ilgili görev ve sorumluluklara 4 Faslı isim atandı. Krallığın kıta futbolunun yönetim yapıları içindeki temsilini güçlendiren bu adımın yanı sıra Fouzi Lekjaa, yeni yapılanmada Finans Komitesi'nden ayrıldı.

Faslı "Hespress" sitesinin haberine göre, 8 komiteyi kapsayan yeni daimi komitelerin oluşumuna ilişkin belge, Abdellatif El Mouktarid'in Ganalı Kurt Okraku'nun başkanlığını yaptığı ve kıtasal kulüp turnuvalarını denetleyen Kulüpler Arası Müsabakalar Komitesi'nde yer aldığını ortaya koydu.

Yeni yapılanmada ayrıca Taha Mansouri Salon Futbolu ve Plaj Futbolu Geliştirme Komitesi başkanı, Fathi Jamal Teknik Gelişim Komitesi üyesi, Azzeddine Yacoubi ise yaş grubu müsabakaları ve programlarından sorumlu Gençlik Komitesi üyesi olarak yer aldı.

Taha Mansouri'nin Salon Futbolu ve Plaj Futbolu Geliştirme Komitesi'nin başına getirilmesi, komitenin yöneteceği dosyaların niteliği göz önüne alındığında, Faslı isimlerin yeni yapılanmada elde ettiği en önemli görevlerden biri olarak öne çıkıyor. Afrika kıtasında bu iki futbol türünün tabanını genişletmeye ve bunlara ait müsabakaları geliştirmeye yönelik ilgi giderek artarken, altyapı programlarının güçlendirilmesi ve kıta turnuvalarına katılan milli takımlar ile kulüplerin teknik seviyesinin yükseltilmesi de gündemde bulunuyor.

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Teknik sorumlulukların dağılımı kapsamında Fathi Jamal, Barcelona ve Inter'in eski yıldızı Kamerunlu Samuel Eto'o'nun başkanlığını yaptığı ve farklı Afrika futbol federasyonlarından çeşitli isimleri bir araya getiren Teknik Gelişim Komitesi'nde görev alacak.

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Bu komite, oyunun teknik yönlerinin geliştirilmesine ve kıtadaki mevcut deneyimlerden yararlanılmasına yönelik görevlerin niteliği nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Komitenin çalışmaları, Afrika futbolunun seviyesini yükseltme ve teknik sistemini iyileştirme çabalarına destek sağlayacak.

Azzeddine Yacoubi ise Mozambikli Feizal Sidat'ın başkanlığını, Ugandalı Moses Magogo'nun da başkan yardımcılığını yaptığı Gençlik Komitesi'nde Fas'ı temsil edecek. Komite, 23, 20 ve 17 yaş altı kategorilerin müsabakaları ve programlarıyla ilgili dosyalardan sorumlu. Bu alanlar, genç yeteneklerin geliştirilmesi ve yükselen oyunculara deneyim kazanıp uluslararası müsabakalarda yer almaları için daha fazla fırsat sunulması amacıyla kıta genelinde yürütülen çalışmaların temel eksenlerinden birini oluşturuyor.

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Öte yandan Fouzi Lekjaa'nın Finans Komitesi'nden ayrılması, Fas'ın temsiliyle ilgili en dikkat çekici değişikliklerden biri oldu. Yeni yapılanmada Fas'ın varlığı dört farklı alana kaydı. Bu durum, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun yapıları içindeki sorumlulukların yeni dağılımının niteliğini yansıtıyor.