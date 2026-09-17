Younes Ebnoutalib, milli maçlarını kesin olarak Almanya için oynayacak. Eintracht Frankfurt’un santrforu Fas’ı da tercih edebilirdi, ancak son derece belirsiz geçen birkaç ayın ardından Die Mannschaft için karar verdi.

23 yaşındaki Ebnoutalib, sezona yalnızca dört maçta attığı dört gol ve yaptığı iki asistle mükemmel bir başlangıç yaptı. Sağ ayağını kullanan futbolcu, Ocak 2026’da sekiz milyon euro karşılığında SV Elversberg’den transfer oldu. Burada attığı on iki golle Der Dorfverein’ın sansasyonel yükselişinin temelini atmıştı.

Faslı bir baba ve Alman bir annenin oğlu olan Ebnoutalib, sakatlıklar nedeniyle Frankfurt’taki ilk altı ayında hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçirdi. Diz şikayetleri nedeniyle ocak ile mayıs ayları arasında yalnızca 131 dakika sahada kalabildi. Buna rağmen Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi tarafından Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyi umuyordu.

Ancak Ebnoutalib, takım arkadaşı hücum oyuncuları Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Frankfurt) ve Soufiane Rahimi’nin (Al-Ain) aksine davet almadı. Ebnoutalib, Dünya Kupası sırasında, "Hayal kırıklığına uğradım" itirafında bulundu.

"Ama teknik direktörün kararına saygı duyuyorum. Jürgen Klopp’tan bir davet alsam kabul eder miyim? Elbette. Bunu kim reddedebilir ki?"

Almanya’nın yeni teknik direktörü Klopp, bu fırsatı kaçırmadı ve Ebnoutalib’i Hollanda (24 Eylül) ve Yunanistan’a (27 Eylül) karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için kadroya çağırdı. Mümkün olduğunca çok oyuncuyu sahada görmek isteyen Klopp, daha sonra Sırbistan (1 Ekim) ve Yunanistan’la (4 Ekim) oynanacak karşılaşmalar için ise tamamen yeni bir kadro tercih ediyor.

Ouahbi, perşembe günü Ebnoutalib’in seçimine yanıt verdi. "Younes’i geçen sezondan bu yana takip ediyoruz ve mart ile haziran aylarındaki ön kadroda da yer aldı. Çok fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu."

"Dünya Kupası’na gitmeye hazır değildi. Çok daha önce kendisini ziyaret ettik ve projeyle ilgili dürüst bir görüşme yaptık. Kimseye yapmadığımız gibi ona da herhangi bir söz vermeden."

"Seçimini yaptı. Fas için milli takım seçimi pazarlık konusu olamaz. Bunu hak etmeniz gerekir. Almanya’yı mı seçti? Kendisine bol şans diliyorum ve konu da burada kapanmıştır. Biz dünyanın altıncı takımıyız" dedi Ouahbi.



