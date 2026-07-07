Fas bayrağının yakılması ve çocuklara yönelik saldırı, Fransa ile oynanacak maç öncesinde diplomatik bir krize yol açtı

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fas milli takımının Kanada'yı 3-0 mağlup etmesinin sevinci henüz dinmemişti ki, Fransa'nın Saint-Denis banliyösündeki sokaklar tehlikeli bir gerginlik sahnesine dönüştü.

Faslı taraftarlar kutlama yaparken, Cezayirli taraftarlar Fas bayrağını alenen yaktılar ve çocuklarıyla birlikte milli takım forması giyen kadınlara sözlü saldırılarda bulunup onları sindirmeye çalıştılar. Resmi açıklamada bu olaylar “tehlikeli ve utanç verici” olarak nitelendirildi.

Sosyal medyada geniş çapta yayılan video kayıtlarıyla belgelenen olay, Paris’teki Fas Büyükelçiliği’ni derhal harekete geçirdi; elçilik, “bayrağa hakaret ve nefreti kışkırtma” suçlamasıyla resmi şikayette bulundu.

“Quartier Chemin”de yaşanan karanlık gecenin ayrıntıları

Olay, Fas ile Kanada arasındaki maçın bitiminden sonra, Aubervilliers ve Pantin belediyeleri arasında yer alan “Quartier Chemin” mahallesinde meydana geldi.

Fas Büyükelçiliği sert tonlu bir açıklamada şunları belirtti: “Doğrulanmış ve teyit edilmiş birçok anlatıma göre, bazı kişiler Fas Krallığı bayrağını yırtıp alenen yakarken, Cezayir kökenli olduklarını ima eden sloganlar attılar.”

Provokasyonlar bayrağın yakılmasıyla sınırlı kalmadı. Açıklamada şunlar da eklendi: “Diğer video görüntülerinde, Fas milli takım forması giyen kadınların, küçük çocuklarıyla birlikte aynı kişiler tarafından sözlü tacize ve sindirme girişimlerine maruz kaldığı görülüyor.”

Büyükelçilik harekete geçti… Fransa maçı öncesinde sükunet çağrısı

Gerginliğin tırmanması ve Faslı taraftarların provokasyonlara yanıt vermeye çalıştığını gösteren videoların yayılması üzerine, Fas diplomatik misyonu yasal yollara başvurmayı ve sükuneti sağlamayı tercih etti.

Açıklamasını net bir mesajla sonlandırdı: "Spor kutlamaları, neşe, birlik ve karşılıklı saygı anları olarak kalmalıdır. Hiçbir koşulda bu kutlamaların istismar edilmesi, manipüle edilmesi ya da bir toplumu, milliyeti veya devlet sembollerini hedef alan hakaretler, kışkırtmalar, sözlü saldırılar, tahribat veya iğrenç davranışlar için bahane olarak kullanılması kabul edilemez."

Bu gerginlik, Fas milli takımı ile Fransa milli takımı arasında önümüzdeki Perşembe günü, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde, Boston yakınlarındaki Foxborough şehrinde, Fransa saatiyle akşam saat 10’da oynanacak beklenen karşılaşmadan birkaç gün önce ortaya çıktı.