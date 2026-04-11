Fas bayrağı yüzünden... Cezayirli futbolcu eleştiri yağmuruna tutuldu

Cezayirli futbolcu Houari Ferhani'nin, Olympique Safi'nin savunma oyuncusu olarak giydiği formadan Fas bayrağının çıkarılması olayı, bugün Cumartesi günü 5 Juillet Stadyumu'nda Cezayir'in USM Alger takımıyla oynanan ve golsüz berabere biten Afrika Konfederasyon Kupası yarı final ilk maçının ardından geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Tartışmayı yatıştırmak amacıyla Ferhani, Faslı taraftarlardan özür dilediği bir video yayınlayarak resmi bir açıklama yaptı.

Farhani, videoda Fas bayrağıyla süslenmiş Olympique Safi formasıyla göründü.

Oyuncu, olanların "bagaj sorumlusunun hatası" olduğunu söyledi ve maça tamamen odaklandığı için bu duruma dikkat etmediğini, durumun ikinci yarıda düzeltildiğini vurguladı.

Farhani daha önce Safi formasıyla hiçbir değişiklik yapmadan birçok maça çıkmıştı, ancak bu karşılaşmada ısınma anlarından itibaren formasında Fas bayrağı yoktu ve bu durum taraftarların ve takipçilerin dikkatini çekti.