Fas, Arap ülkelerini Dünya Kupası'nın yüzüncü yıl tarihine yazdırıyor

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe adını yazmaya devam etti. Cumartesi akşamı 16 turu maçında Kanada’yı 3-0’lık net bir skorla mağlup eden Fas, çeyrek finale yükselerek turnuvadaki olağanüstü serüvenini sürdürdü.

Fas milli takımı, dünyanın en iyi sekiz takımı arasında yer almaya hak kazandıktan sonra, çeyrek finaldeki rakibini belirlemek üzere bir sonraki turda Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibini bekliyor.

Fas’ın bu zaferinin önemi sadece tur atlamayla sınırlı kalmadı; maç, Dünya Kupası’nda Arap futbolu için tarihi bir olay da barındırdı. Ezzedine Ounahi, Atlas Aslanları’nın ilk golünü attı ve bu gol, turnuva tarihinde Arap takımlarının attığı 100. gol oldu. Böylece Fas, Arap takımlarını ilk kez Dünya Kupası’nda “100 gol barajını” aşan takımlar arasına soktu.

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İşler bununla da kalmadı; Ounahi geri dönerek maçın ikinci golünü attı ve Dünya Kupası tarihindeki Arap gollerinin sayısını 101’e çıkardı. Ardından Sofyan Rahimi, Fas milli takımının üç golünü tamamlayarak turnuva tarihindeki 102. Arap golünü kaydetti.

Atlas Kaplanları, çeyrek final maçında bu tarihi yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor. Dünya Kupası şampiyonluğu hayaline bir adım daha yaklaşmayı ve Arap futbolunu dünya sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam etmeyi umuyorlar.