Bir basın raporu bugün salı günü, bu sezon Almanya Futbol Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken yükselen bir "Faslı Alman" yeteneği övgüyle anlattı.

"Foot Mercato" sitesine göre, Borussia Mönchengladbach'ın sezon başlangıcı son derece çalkantılıydı; üst üste altı mağlubiyetle Almanya Ligi'nin en dibine düştükten sonra, cuma günü teknik direktör Alexander Blessin yönetimindeki takım, Wael Mohya'nın parıltısı sayesinde Stuttgart karşısında 3-2'lik ilk galibiyetini elde etti.

17 yaşındaki Fas kökenli oyuncu bir gol attı ve Shuto Machino için bir gol daha hazırlayarak, genç ofansif orta saha oyuncusunun takımının kilit ismi olduğunu kanıtladı. Bu sezon çıktığı sekiz maçta üç gol ve bir asistle Wael, henüz yalnızca on yedi yaşında olmasına rağmen takımın asli bir oyuncusu olarak yerini sessizce sağlamlaştırıyor ve bu sezon onun gerçek çıkış sezonu olabilir.

Almanya Ligi'nin yeni fenomeni

Wael Mohya, Borussia Mönchengladbach'a sekiz yaşında katıldı; dikkat çekici bir erken olgunluğa sahip müstesna bir yetenek. Yüksek teknik becerileri, düşük ağırlık merkezi, topa mükemmel hâkimiyeti, her iki ayağını da ustalıkla kullanabilme kabiliyeti ve şaşırtıcı verimliliği sayesinde, kulüpteki herkesin beğenisini kazanmayı başardı.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

16 yaş, 9 ay ve 28 günlükken, Borussia Mönchengladbach A takımının tarihindeki en genç oyuncusu olmayı hak etti.

Geçen sezon değerli bir yedek (17 maçta iki gol atıp bir gol hazırladı) olduktan sonra, işte şimdi tamamen yeni bir seviyeye yükseliyor.

Sportif direktör Roland Virkus şöyle dedi: "Borussia Mönchengladbach'ın en öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri olarak rolünü en iyi şekilde yerine getiriyor. Yüksek ahlaki değerlere sahip, muhteşem bir aileden geliyor ve elbette bu durumla nasıl başa çıktığını yakından takip ediyoruz. Bu bizi endişelendirmiyor. Kendisinden sonra gelen herkes için bir örnek; onlara mütevazılıklarını nasıl koruyacaklarını gösteriyor."

Bu arada, Alman kulübünün yönetimi haziran 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmaya çalışıyor.

Büyük dörtlü genç yetenek için çekişiyor

Roland Virkus şunları ekledi: "Onunla, anne babasıyla ve menajeriyle temas hâlindeyiz. Wael tamamen sakin ve, tabir caizse, umut vadeden genç bir yetenek olduğunun farkında. Ancak bir şey çok açık: hayatı boyunca Borussia Mönchengladbach'ta oynamayacak."

Ve devam etti: "Transferlerden gelir elde etmek kaçınılmaz. Bu da taraftarların her zaman duymak isteyeceği bir şey değil."

Gerçekten de bu durum, birçok büyük kulübü oyuncuya ilgi göstermeye itiyor. "Sky Sport Almanya" ağına göre, Bayern Münih özellikle ona hayran.

Bununla birlikte, oyuncunun peşindeki tek takım şampiyon değil; Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de ona ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Transferin bu kış tamamlanması pek olası görünmüyor, ancak yaz transfer döneminin en öne çıkan anlaşmalarından biri olabilir.

Ayrıca Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı da Wael Mohya'yı kadrosuna katmaya çalışıyor; Fas Milli Takımı ise aylardır onu ikna etmeye uğraşıyor. Mohya, geçtiğimiz mart ayında "Kicker" dergisine verdiği bir röportajda şöyle demişti: "Evet, temaslar oldu, ama daha fazlasını açıklayamam. Henüz bir karar vermedim ve acele etmiyorum."